Okullar siperli maske üretmeye başladı - Son Dakika

Korona virüs önlemleri kapsamında okullarda da tedbir konusunda yardımcı olmak için malzeme üretiliyor.



Malatya Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni tip korona virüs (Covid- 19) ile mücadelede sağlık personeline destek amaçlı siperlikli maske üretmeye başladı.



Konuyla ilgili olarak bilgi veren Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Avcı, "Okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler olarak günümüzün en önemli sorunu olan bu salgınla fedakarca mücadele eden basta sağlık personelimiz olmak üzere diğer çalışanlar ya da temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarıya çıkmak zorunda kalan insanlarımız için neler yapabiliriz sorusuna cevap aradık. Maliyeti çok düşük ve kullanımı kolay olan siperlikli maske üretme kararı aldık. Talepler almaya başladık. İlk etapta günlük 300 adet üretebiliyoruz. Talebe göre bu üretimi çok daha artırabiliriz" dedi. - MALATYA