Okullar tatil oldu, çocuklar karın keyfini çıkardı - Son Dakika
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Okullar tatil oldu, çocuklar karın keyfini çıkardı

6 saat önce

Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların bir günlüğüne tatil olmasını fırsata çeviren çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı.

Okullar tatil oldu, çocuklar karın keyfini çıkardı, System.String[]

Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların bir günlüğüne tatil olmasını fırsata çeviren çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı.


Siirt kent merkezinde, okulların tatil edilmesine sevinen çocuklar, evlerinden getirdikleri tepsi ve poşetlerle rampadan kaymanın keyfini çıkardı. Poşetlerle yokuş aşağı kayan çocuklar, karın tadını doyasıya çıkardı. - SİİRT

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:49 Kaynak: İHA
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