Okullar tatil oldu, çocuklar karın keyfini çıkardı - Son Dakika

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Okullar tatil oldu, çocuklar karın keyfini çıkardı
6 saat önce
Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların bir günlüğüne tatil olmasını fırsata çeviren çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:49 Kaynak: İHA
Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların bir günlüğüne tatil olmasını fırsata çeviren çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı.
Siirt kent merkezinde, okulların tatil edilmesine sevinen çocuklar, evlerinden getirdikleri tepsi ve poşetlerle rampadan kaymanın keyfini çıkardı. Poşetlerle yokuş aşağı kayan çocuklar, karın tadını doyasıya çıkardı. - SİİRT
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