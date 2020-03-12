Okullar tatil oldu, öğrenciler otogara akın etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okullar tatil oldu, öğrenciler otogara akın etti - Son Dakika

Okullar tatil oldu, öğrenciler otogara akın etti

6 saat önce

Türkiye'de korona virüs nedeniyle eğitim öğretime ara verilince, Adana'da bulunan üniversite öğrencileri memleketlerine dönmek için otogarın yolunu tuttu.

Okullar tatil oldu, öğrenciler otogara akın etti, System.String[]

Türkiye'de korona virüs nedeniyle eğitim öğretime ara verilince, Adana'da bulunan üniversite öğrencileri memleketlerine dönmek için otogarın yolunu tuttu.


Ülke genelinde korona virüs nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesinin ardından öğrenciler memleketlerine dönmek için otogarlara gitmeye başladı. Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde okuyan Alper Duru, "Okullar tatil oldu, bende bunu duyunca hemen biletimi aldım. Büyük bilet sitlerine girmek yerine yerel bilet sitelerinde alınca rahat buldum. Bulduğuma bende şaşırdım, gidiyorum" dedi.


Adana otogarında hareketli saatler


Adana Otobüsçüler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Ramazan İlğan, "Bakanımız açıklama yaptıktan sonra, garaja öğrenci akını oldu. Herkesin talebine cevap veriyoruz. Ek seferler de konulacak. Talep üzerine elinde fazla arabası olan firmalar ek seferler düzenliyor" şeklinde konuştu.


Özel bir firmada yetkili olan Şeyhmus Gün, "Şu an şahlandı otogar, korona virüs dolasıyla otogar canlandı. Gelenlerin çoğu öğrenci olduğu için baya bir yoğunluk ve talep var" diye konuştu.


Kazım Demir firma yetkilisi, "Bayan bir yoğunluk oldu, otogar doldu taştı. Araçlar doldu. Ek seferler ilerleyen zamanlarda düzenlenecek" dedi. - ADANA

Çukurova Üniversitesi, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Passolig, futbol maçlarının bilet tutarlarını iade edecek
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti

Son Dakika Haberleri
05:08 Libya krizi konusunda UMH ile Moritanya hemfikir
05:04 Avustralya'da koronavirüs endişesiyle Formula 1 yarışı iptal edildi
04:36 Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den koronavirüs çağrısı Açıklaması
04:32 Arjantin Kovid-19 nedeniyle Avrupa, ABD, Çin, Güney Kore, Japonya ve İran'dan uçuşları durdurdu
04:15 Kamu personelinin yurt dışına çıkışı durduruldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 05:18:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Okullar tatil oldu, öğrenciler otogara akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]