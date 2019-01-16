Son Dakika Haberleri: Okullar Tatil Olunca, Gece Yarısı Kartopu Oynamaya Geldiler

Okullar Tatil Olunca, Gece Yarısı Kartopu Oynamaya Geldiler

10 dakika önce

KOCAELİ'de yoğun kar yağışı etkili olurken, okulların tatil olması ile birlikte çocuklar gece aileleri birlikte kartopu oynadı.

Okullar Tatil Olunca, Gece Yarısı Kartopu Oynamaya Geldiler, System.String[]
KOCAELİ'de yoğun kar yağışı etkili olurken, okulların tatil olması ile birlikte çocuklar gece aileleri birlikte kartopu oynadı.

Kocaeli'de gece saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Kocaeli'de Çarşamba günü okullar tatil edildi. İzmit Kent Ormanı'na gelen vatandaşlar, okulları tatil olan çocuklarıyla birlikte gönüllerince eğlenerek kartoppu oynadı.

Yolların karla kaplanması nedeniyle bazı yerlerde araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yolları açık tutmak için büyük çaba gösterdi. Kar küreme araçları ve iş makineleriyle yollarda durmaksızın çalışma yapan ekipler, özellikle kentin yüksek kesimlerinde yoğun çaba harcadı.

- İzmitkocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:40 Kaynak: DHA

Kocaeli, Kar, Güncel
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