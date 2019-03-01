Son Dakika Haberleri: Okullar Tekvando Yıldızlar Turnuvası Ordu'da Başladı

Okullar Tekvando Yıldızlar Turnuvası Ordu'da Başladı

1 saat önce

Okullar Tekvando Yıldızlar Turnuvası, 15 ilden 300 sporcunun katılımıyla Ordu'da başladı.

Okullar Tekvando Yıldızlar Turnuvası Ordu'da Başladı, System.String[]
Okullar Tekvando Yıldızlar Turnuvası, 15 ilden 300 sporcunun katılımıyla Ordu'da başladı.

Durugöl Spor Tesisleri, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonunda yapılan açılış seremonisi Ordu Vali Yardımcısı Adem Öztürk, AK Parti Altınordu Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören, PTT Başmüdürü Şinasi Duman, AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Dursun Kurucu, protokol, antrenörler ve sporcuların katılımı ile gerçekleşti.

Seremonide konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, sporcuları ve antrenörleri özverili çalışmalarından ve organizasyona gösterdikleri ilgiden çok memnun olduklarını belirtti.

Müsabakanın ilk gününde elde edilen sonuçlar şöyle:

29 kg Bayanlar:

1. Zeynep Ercan - Ankara

2. Sıla Nur Uzunkaya - Ankara

3. Ceyda Karakoç - Sivas

4. Medine Kavak - Ankara

33 Kg Erkekler:

1. Mehmet Buğra Bob - Ankara

2. Kaan Özcan - Erzincan

3. Nihat Eren Azaklı - Ordu

4. Mehmet Furkan Kablan - Yozgat - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:59 Kaynak: İHA

Durugöl Spor Tesisleri, Ankara, Ordu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sümela Manastırı'nın İlk Bölümü Hizmete Açılıyor Erdoğan Müjdeyi Verdi! 2,5 Milyon İşsize İstihdam Sağlanacak

Ünlü Sunucu Serap Paköz, Ekranlara Geri Dönüyor TBMM Başkanvekili Bilgiç'ten Başkan Adaylarına "Sizin Burada Ne İşiniz Var?" Çıkışı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 20:33:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okullar Tekvando Yıldızlar Turnuvası Ordu'da Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]