Okullar terk edilen sokak hayvanlarına

Tokat Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Hayvanları Koruyoruz" projesi kapsamında okullar sahipsiz sokak hayvanlarına yuva oluyor.

Çocukların hayvan sevgisiyle yetiştirilmesinin amaçlandığı proje kapsamında il genelinde 30 okul, terk edilen ve Tokat Belediyesi Hayvan Barınağı'nda "misafir" edilen sokak hayvanlarının yeni yuvası oldu.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, barınaktan "Lessie" ve "Lussie" isimli köpekleri sahiplenen Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu'nu ziyaret ederek, okul yöneticileri ile görüştü.

Barınakta yeni sahiplerini bekleyen birçok köpeğin daha olduğunu söyleyen Başkan Eroğlu, "Hayvan sevgisini çocuk yaşta onlara aşılamak için yapılan bir proje. Tokat Belediyesi olarak hayvan barınağımız noktasında her türlü desteği de veriyoruz. Barınağımızda her türlü aşısı, tedavisi yapılmış, barınmayı ve hemşehrilerimiz tarafından sahiplenmeyi bekleyen belli yaşlarda ve gruplarda köpeklerimiz var." dedi.

Hayvanların vatandaşlar tarafından sahiplenilmesini istediklerini ifade eden Eroğlu, hayvan sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine değindi.

Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ise çocuklarla hayvanları buluşturmadan önce veterinerlerin okullarda ön bilgilendirme dersleri verdiklerini belirterek, "Belediyemizin hayvan barınağından öğrencilerimiz gidip dost edineceği hayvanları seçiyorlar. Endüstri meslek lisemizde de okullarımıza hayvan barınakları yapılıyor. Öğrencilerimiz hayvanları sahipleniyor. Projemize destek veren Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Eroğlu ve Küçükali, ana sınıfı öğrencilerinin "hayvan sevgisi" temalı gösterilerini de izledi.