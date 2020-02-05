Okullar terkedilmiş köpeklerin yuvası oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okullar terkedilmiş köpeklerin yuvası oldu - Son Dakika

Okullar terkedilmiş köpeklerin yuvası oldu

6 saat önce

Tokat'ta hayata geçirilen 'Hayvanları Koruyoruz Projesi' ile terk edilmiş hayvanlar barınaklardan alınarak okullarda sahiplendiriliyor.

Okullar terkedilmiş köpeklerin yuvası oldu, System.String[]

Tokat'ta hayata geçirilen 'Hayvanları Koruyoruz Projesi' ile terk edilmiş hayvanlar barınaklardan alınarak okullarda sahiplendiriliyor.


Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Hayvanları Koruyoruz projesi kapsamında il genelinde 30 okul, terkedilen ve Tokat Belediyesi Hayvan Barınağında misafir edilen sokak hayvanların yeni yuvası oldu. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Tokat Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin katılımıyla, Lessie ve Lussie adındaki 2 köpeğin sahiplenildiği Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulunda bir buluşma gerçekleştirildi. Anasınıfı öğrencilerinin hayvan sevgisi temalı gösterilerini izleyen protokol üyeleri daha sonra sahiplendirilen hayvanlarla ilgili okul yöneticilerinden bilgi aldı. Eğitim gören çocukların okul bahçesinde köpeklerle geçirdiği eğlenceli anlar renkli görüntüler oluşturdu. Barınakta yeni sahiplerini bekleyen birçok köpeğin daha olduğunu söyleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu: "Alanı müsait olan okullarımızda hem hayvanlarımızı çocuklarımızla bu anlamda münasebetlerini arttırmak, hem de hayvan sevgisini genç yaşta, çocuk yaşta onlara aşılamak anlamında yapılan bir projeydi. Biz de hayvan barınağımız noktasında her türlü desteği de veriyoruz. Biz de hayvan barınağımızda her türlü aşısı yapılmış, tedavisi yapılmış, barınmayı ve hemşerilerimiz tarafından sahiplenmeyi bekleyen köpeklerimiz var belli yaşlarda ve gruplarda. Her zaman gelebilirler. Belli şartları var, o şartlara haiz olan hemşerilerimize o hayvanlarımızı da sahiplendirebiliriz" şeklinde konuştu.


Çocuklarla hayvanları buluşturmadan önce veterinerlerin okullarda ön bilgilendirme dersleri verdiklerini söyleyen Tokat Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali: "Belediyemizin hayvan barınağından öğrencilerimiz gidip dost edineceği hayvanları seçiyorlar. Endüstri Meslek Lisemizde de okullarımıza hayvan barınakları yapılıyor. Öğrencilerimiz hayvanları sahipleniyor. Hayvanları Koruyoruz Projemize destek veren Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Okul öğrencilerinden 5 yaşındaki Handan Seyran Sessiz de tüm arkadaşları gibi yeni dostlarıyla okul bahçesinde eğlenceli anlar geçirdi. - TOKAT

Eyüp Eroğlu, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:36 Kaynak: İHA
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