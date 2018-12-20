Son Dakika Haberleri: Okullar ve Üniversite Çevresinde Çocukların Korunmasına Yönelik Uygulama

Okullar ve Üniversite Çevresinde Çocukların Korunmasına Yönelik Uygulama

3 saat önce

Antalya Emniyet Müdürlüğü okullar ve üniversite çevrelerinde 799 personelin katılımıyla denetim ve uygulama yaptı.

Okullar ve Üniversite Çevresinde Çocukların Korunmasına Yönelik Uygulama, System.String[]
Antalya Emniyet Müdürlüğü okullar ve üniversite çevrelerinde 799 personelin katılımıyla denetim ve uygulama yaptı. Ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamanın Antalya ayağına 799 personelin ile oluşturulan 255 ekip katıldı.

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren yakın çevredeki umuma açık yerler ve bu alanların gidiş-geliş istikametlerinde, gerekli güvenlik önlemlerinin alınarak güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanmasına yönelik denetimde park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamülü satışı yapan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları denetlendi. Ayrıca okul çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslar, umuma açık yerler, uyuşturucu madde kullanan, satan kişiler başta olmak üzere yasa dışı faaliyetlerde bulunan aranan, suç işleyen kişilerin aranması, denetemi 3 aşamalı olarak gerçekleştirildi.

Asayiş, Çocuk, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Trafik Denetleme, Çevik Kuvvet, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü birimlerinden 799 personel ile oluşturulan 255 ekip tarafından yapılan denetim uygulamasında 244 okul çevresi kontrol edildi, 2.330 şahıs sorgulandı. 8 şahsa idari işlem yapılırken 3 aranan şahıs yakalandı. 63 internet salonu, 20 oyun salonu, 96 kafe/kahvehane, 7 iddia bayii, 17 içkili yer, 4 büfe ve benzeri yer, 96 park/bahçe olmak üzere toplam 303 umuma açık işyeri kontrol edildi, 3 işyerine idari işlem yapıldı.

Denetimler çerçevesinde ayrıca 316 adet okul servis aracı ile 72 diğer araç kontrol edilirken 3 araca işlem yapıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:20 Kaynak: İHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa
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