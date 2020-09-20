Okullar yarın başlayacak yüz yüze eğitim için hazır - Son Dakika

Okullar yarın başlayacak yüz yüze eğitim için hazır

ANKARA - Yeni eğitim öğretim yılının ilk yüz yüze eğitim dersleri yarın başlıyor. Mart ayında pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimler ilk uyum haftasında 1 gün olmak koşuluyla okul öncesi ve birinci sınıflar için başlıyor.

Yarın başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde ülke genelinde, okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları başladı. Tüm okullara el dezenfekte üniteleleri yerleştirdi. Okulların bahçeleri, giriş ve sınıf kapıları, kapı kolları, koridorlar, ortak kullanım alanları, sıra ve sandalyeler, tuvaletler başta olmak üzere ayrıntılı bir dezenfekte ve temizlik çalışması yapılıyor. Bu kapsamda Çankaya İlkokulu'nda da çalışmalar yapıldı.