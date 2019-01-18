Okullar Zeka Oyunlarıyla Donatılıyor
1 saat önce
Başmakçı İlçe Kaymakamlığı, ilçedeki anaokulu ve ilkokullarda zeka oyunları projesini başlattı.
Başmakçı
İlçe Kaymakamlığı, ilçedeki anaokulu ve ilkokullarda zeka oyunları projesini başlattı.
Başmakçı İlçe Kaymakamı Mehmet Soylu
ziyaret ettiği Fatih
ilkokulu ile Öğretmen Habibe Eren anaokuluna zeka oyunlarından hediye etti.
Okulların ve öğrencilerin ihtiyaçlarını da dinleyen Kaymakam Soylu, "Öğrencilerimiz ve okullarımız bizim önceliğimizdir. Küçük yaştaki çocuklarımız için okullarımıza çeşitli zeka geliştirici oyunlar dağıtıyoruz. Bu uygulamamızın faydalarını ilerleyen zamanlarda çocuklarımız göreceklerdir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:12 Kaynak: AA
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