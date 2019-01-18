Son Dakika Haberleri: Okullar Zeka Oyunlarıyla Donatılıyor

Okullar Zeka Oyunlarıyla Donatılıyor

1 saat önce

Başmakçı İlçe Kaymakamlığı, ilçedeki anaokulu ve ilkokullarda zeka oyunları projesini başlattı.

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Başmakçı İlçe Kaymakamlığı, ilçedeki anaokulu ve ilkokullarda zeka oyunları projesini başlattı.


Başmakçı İlçe Kaymakamı Mehmet Soylu ziyaret ettiği Fatih ilkokulu ile Öğretmen Habibe Eren anaokuluna zeka oyunlarından hediye etti.


Okulların ve öğrencilerin ihtiyaçlarını da dinleyen Kaymakam Soylu, "Öğrencilerimiz ve okullarımız bizim önceliğimizdir. Küçük yaştaki çocuklarımız için okullarımıza çeşitli zeka geliştirici oyunlar dağıtıyoruz. Bu uygulamamızın faydalarını ilerleyen zamanlarda çocuklarımız göreceklerdir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:12 Kaynak: AA

Fatih, Mehmet Soylu, Başmakçı, Güncel
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