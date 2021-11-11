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Okullara 140 Bin Adet Kitap Dağıtım Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Okullara 140 Bin Adet Kitap Dağıtım Protokolü İmzalandı

11.11.2021 09:18
Okullara 140 Bin Adet Kitap Dağıtım Protokolü İmzalandı

Protokol imza törenine Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Bayteks Tekstil A.Ş (Haskan Şirketler Grubu) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürkan Bayram katıldı.

Gaziantep Valiliği koordinesinde, Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayteks Tekstil A.Ş iş birliğinde, Gaziantep'te bulunan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve resmî ilkokul, ortaokul ile liselere dağıtılmak üzere Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarına ait 140.000 adet kitabın 1.400 okula teslim edilmesi için, kitap dağıtım protokolü imzalandı.

"Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor" kampanyası ile tüm okullarda kütüphane oluşturduklarını ve bu kütüphanelerdeki kitap sayılarını arttırdıklarını belirten Vali Davut Gül, "Geçtiğimiz yıllarda TÜBİTAK kitaplarını okullara kazandırmıştık. Yine on gün önce Büyükşehir Belediyesi ile Türk Klasiği Kitapları protokolü imzaladık." dedi

Vali Gül sözlerine şöyle devam etti: "Bu protokol tam bir 'Gaziantep Modeli', özel sektörü, Büyükşehir Belediyesi, İlçe belediyeleri ve alanda Milli Eğitimin her bileşeniyle inşallah çocuklarımız daha çok kitaba erişebilecekler, kitaplara daha kolay ulaşabilecekler. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şunları aktardı: "Burada yine bir 'Gaziantep Modeli' var. Bu model; birlikte iş yapma, kardeşlik modelidir. 'Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor', şehrimizin başlattığı çok önemli bir projedir. Çocuklarımızı okutmamız lazım, fırsatları arttırmamız lazım, bu tek başına fiziki imkanlarla olmuyor. Çocuklarımızın kitap okuma kapasitesini arttıracak çeşitliliği sağlamamız lazım."

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise; "Okul ziyaretlerimizde öğrencilerimizden ağırlıklı olarak kitap talebi olunca, biz ziyadesiyle mutlu olduk. Bireysel olarak okulların ihtiyaçlarını karşılıyorduk. Bu konuyu valimiz ile istişare ettiğimizde, bir kampanya yapalım tüm okulların kitaba ulaşması noktasında destek verelim dendi. Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde, valiliğimiz başkanlığında böyle bir organizasyonda bulunmaktan onur duyuyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe şunları kaydetti: "'Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor' projesi ile gençlerimize, çocuklarımıza, öğrencilerimize bugün 140.000 adet kitap temini için protokol imzalayacağız. Okullarımızın kütüphanelerini zenginleştireceğiz. Çocuklarımızın kitaplara erişimini kolaylaştıracağız. Ben katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum, hayırlı olsun"

Konuşmaların ardından imzalar atıldı. Fotoğraf çektirildi.

Bu protokol ile ilimizde eğitim gören öğrencilerin, kitaba erişimini kolaylaştırmak, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve eğitimde fırsat eşitsizliğini kaldırmak amaçlanıyor.

Okullara 140 Bin Adet Kitap Dağıtım Protokolü İmzalandı

milli eğitim bakanlığı, Şehitkamil, Gaziantep, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Okullara 140 Bin Adet Kitap Dağıtım Protokolü İmzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okullara 140 Bin Adet Kitap Dağıtım Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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