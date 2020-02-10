Okullara kar tatili - Son Dakika

Kar yağışının etkili olduğu bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

BİNGÖL'DE İKİ İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle iki ilçenin tamamında, merkez ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Devam eden olumsuz hava koşulları (buzlanma ve don) nedeniyle Solhan ve Karlıova ilçelerimizde tüm okullarda, il merkezi ve diğer ilçelerimizde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

MUŞ'TA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, "Aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesi ve tipi nedenleriyle İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 11 Şubat 2020 Salı günü Muş il merkezine bağlı köylerde (il merkezi hariç), Bulanık ilçesine bağlı köylerde (Bulanık merkez hariç), Malazgirt ilçesine bağlı köylerde (Malazgirt merkez hariç), Varto ilçe merkezi ve bağlı köylerde, Korkut ilçesi taşımalı eğitim yapan köylerde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine, ayrıca bahse konu ilçe ve köylerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 11 Şubat 2020 Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

KAYSERİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kayseri'nin bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kayseri'nin Akkışla, Yeşilhisar, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Salı günü okulların tatil edildiği bildirildi.

BOLU'DA OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

3 gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yüksek kesimlerde kar yağışı ve il genelinde aşırı buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar sebebiyle öğrencilerimizin güvenliği ve sağlığı göz önünde bulundurularak 11 Şubat Salı günü Bolu genelinde eğitime 1 gün ara verilmiştir" dedi.

KAHRAMANMARAŞ'IN 5 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kahramanmaraş'ta yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 5 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kar ve buzlanma nedeniyle Elbistan, Afşin, Göksun, Nurhak ve Ekinözü'de okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

ERZURUM'DA 14 İLÇEDE OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Erzurum'da etkisini artıran soğuk hava nedeniyle 14 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları, soğuk ve buzlanma nedeniyle Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Çat, Aşkale, Pasinler, Tekman, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Şenkaya, Narman, Hınıs ve Karaçoban'da tüm okullar 11.02.2020 Salı günü tatil edilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaktır. Bu ilçeler dışındaki ilçelerde ise taşıma yoluyla eğitim gören öğrencilere olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar 11.02.2020 Salı günü tatil edilmiştir" denildi.

NEVŞEHİR'DE BELDE VE KÖYLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Nevşehir'de merkez ilçeye bağlı tüm beldeler ve köylerde okullar tatil edildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Nevşehir merkez ilçeye bağlı tüm belde ve köylerde, ilçelere bağlı tüm belde ve köylerde yoğun karın oluşturduğu ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle Nevşehir merkeze ve ilçelerine bağlı tüm beldeler ve köy okullarındaki ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitim 11 Şubat Salı günü olmak suretiyle 1 gün tatil edildi. Yine kendi imkanlarıyla veya toplu taşıma ile il merkezine veya ilçe merkezlerine gelen öğrencilerimizd e 1 gün izinli sayılacaktır. İl merkezi ile tüm ilçe merkezlerindeki eğitim ve öğretime normal olarak devam edilecektir" denildi.

Nevşehir'de ayrıca hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de aynı gün izinli sayılacağı açıklandı.

(Muhammet Ali Çiftçi-Uğur Ulu-Coşkun Sağlamdin/İHA)