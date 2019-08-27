Son Dakika Haberleri: Okullara kayıt parası talimatı
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Okullara kayıt parası talimatı

1 saat önce

İzmir'de okullara, öğrenci velilerinden kayıt parası adı altında herhangi bir ücret talep edilmemesi talimatı verildi.

Okullara kayıt parası talimatı, System.String[]

İzmir'de okullara, öğrenci velilerinden kayıt parası adı altında herhangi bir ücret talep edilmemesi talimatı verildi.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı yaklaşırken veli ve öğrencilerde kayıt heyecanının sürdüğü kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi tarafından tüm okul ve kurumlara öğrenci velilerinden kayıt parası adı altında herhangi bir ücret talep edilmemesi talimatı verildiği belirtilerek okul ve kurum müdürlerine gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı ifade edildi.

Öğrenci ders kitaplarının da eksiksiz ve zamanında öğrenciler için hazır olacağını belirten Yahşi'nin şu sözlerine yer verildi:

"İzmir'de bulunan eğitim kurumlarının en iyi şartlarda eğitim verebilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Yaz tatilinde okullar öğrenciler gelmeden önce hazırlıklarını tamamlarlar. Fiziki iyileştirme çalışmaları yapılır. Biz de okullarımızın en iyi şekilde öğrencilerimizi karşılaması için Valimiz önderliğinde çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Ömer Yahşi, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:34 Kaynak: AA
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