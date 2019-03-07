Son Dakika Haberleri: Okullararası Artistik Cimnastik Ferdi ve Takım Müsabakaları

Okullararası Artistik Cimnastik Ferdi ve Takım Müsabakaları

58 dakika önce

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Okullar arası Artistik Jimnastik Müsabakaları" sona erdi.

Okullararası Artistik Cimnastik Ferdi ve Takım Müsabakaları, System.String[]
Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Okullar arası Artistik Jimnastik Müsabakaları" sona erdi.

Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara erkek ve kızlarda toplam 52 okuldan 115 sporcu katıldı.

Yarışmaya özellikle öğrencilerin velileri ile sporseverler yoğun ilgi gösterdi.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Yüreğir İlçe Müdürü Ekrem Ulu, Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, okul müdürleri ve beden eğitim öğretmenleri verdi.

Yapılan müsabakalar sonunda Artistik Jimnastik'te dereceye giren sporcu ve okulların isimleri şu şekilde:

Küçük Erkek Ferdi : Yusuf Bulur

Küçükler Erkek Takım: Yüreğir Halk Eğitim Merkezi

Minik Erkekler B Ferdi : Kerem Özer

Minik Erkekler B Takım: Özel Mektebim Çukurova Bilfen Okulu

Minik Erkekler A Ferdi: Salih Efe Mumcu

Minik Erkekler A Takım: Başkent Üniversitesi Özel Başkent İlkokulu

Yıldız Erkek Takım: Fevziye Çelik Ortaokulu

Genç Erkekler A Ferdi: Ahmet Bora Özer

Genç Kızlar A Takım: Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi

Yıldız Kızlar Ferdi: Ece Seren Berikol

Minik Kızlar A Ferdi: İrem Derin

Minik Kızlar A Takım: Başkent Üniversitesi Özel Başkent İlkokulu - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:53 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Masabaşı İşi Bırakıp, Çöp Kamyonunun Direksiyonuna Geçti Hem Annelik Yapıyorlar Hem de Yangına Koşuyorlar

Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı NBA'de LeBron James, Michael Jordan'ı Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 12:51:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okullararası Artistik Cimnastik Ferdi ve Takım Müsabakaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]