Son Dakika Haberleri: Okullararası basketbol seçmeleri
Son Dakika Spor Okullararası basketbol seçmeleri - Son Dakika Spor

Okullararası basketbol seçmeleri

6 saat önce

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 2-10 Aralık 2019 tarihleri arasında Okullar Arası Gençler B Basketbol İl Seçmesi müsabakaları tamamlandı.

Okullararası basketbol seçmeleri, System.String[]

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 2-10 Aralık 2019 tarihleri arasında Okullar Arası Gençler B Basketbol İl Seçmesi müsabakaları tamamlandı.


Merkez Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar birbirinden çekişmeli geçti. Müsabakalardan sonra yapılan ödül töreninde sporculara kupa, madalya ve başarı belgeleri Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen tarafından verildi. Okullar Arası Gençler B Basketbol İl Seçmesi müsabakaları sonuçları ise şöyle:


Genç Kızlar B


1- Konak Anadolu Lisesi, 2- Turgut Özal Anadolu Lisesi, 3-Malatya Fen Lisesi, 4- Beydağı Anadolu Lisesi


Genç Erkekler B


1-Beydağı Anadolu Lisesi, 2-Özel Malatya Çınar Fen Lisesi, 3-Mahmut Çalık Anadolu Lisesi, 4-Malatya Fen Lisesi - MALATYA

Anadolu Lisesi, basketbol, Malatya, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cezayir'de eski başbakanlara, bakanlara ve iş insanlarına hapis cezası
Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, üretimi durdurdu Özel maden ocağında dinamit patladı: Yaralılar var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 22:31:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okullararası basketbol seçmeleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]