Okullararası Genç Erkekler Boks Müsabakaları
2 saat önce
Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet programında yer alan "Okullar arası Genç B Boks Müsabakaları" tamamlandı.
Adana
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet programında yer alan "Okullar arası Genç B Boks Müsabakaları" tamamlandı.
Boks Bölge Antrenörü Ercüment Erdoğan, 5 Ocak Stadı tribün altında bulunan Boks Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 16 okuldan 34 sporcunun katıldığını söyledi. Erdoğan, "Okullar arası müsabakalarda başarılı olan sporcularımızı kulüplere kazandırıp daha sistemli bir şekilde çalışmasını sağlayacağız. İnanıyorum ki sporcularımız ileri ki maçlarda gösterecekleri başarılarla Adana'mızı temsil edecekler" dedi.
Müsabakaların sonunda dereceye giren sporcuların madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, Boks Bölge Antrenörü Ercüment Erdoğan ve okulların beden eğitimi öğretmenleri verdi.
Müsabakalarda kilolarında birinci olan sporcuların isimleri şu şekilde:
48 kilo: Ahmet Babacan Doğan
54 kilo: Gökdeniz Erkmen
57 kilo: Muhammet Ali
Cebe
60 kilo: Seçkin Ertuğ
63 kilo: Cesur Altar Müezzino
66 kilo: Taner Uzun
70 kilo: Recep Tayyip
Akdeniz
75 kilo: Muhammed Ali
Arslan
+80 kilo: Kerem Yılmaz
- ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:55 Kaynak: İHA
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