Okullararası Halk Oyunları İl Birinciliği Müsabakaları Yapıldı
1 saat önce
Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Oyunları Federasyonu tarafından Adıyaman'da, okullararası halk oyunları il birinciliği müsabakaları yapıldı.
Adıyaman
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Oyunları Federasyonu tarafından Adıyaman'da, okullararası halk oyunları il birinciliği müsabakaları yapıldı.
Gerçekleştirilen müsabakalar, Yenimahalle
Spor Salonunda 25 okuldan 375 öğrencinin katılımıyla düzenlendi. Müsabakalara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Halk Oyunları Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Abdurrahman Şahin
, müsabakalarda yarışan öğrenci yakınları ve öğrenciler katıldı.
Minikler düzenlemesiz, yıldızlar düzenlemeli, küçükler düzenlemesiz, yıldızlar düzenlemesiz ve gençler düzenlemesiz kategorilerinde yarışan öğrenciler birincilik için kıyasıyla mücadele etti. Müsabakalar sonunda derece elde eden yarışmacılar ileriki tarihlerde yapılacak bölgesel grup müsabakalarında Adıyaman'ı temsil edecek. - ADIYAMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:36 Kaynak: İHA
Terör Örgütüne Ağır Darbe! 735 Şüpheli Gözaltında
Erdoğan'ın Duyurduğu Muhtaç Ailelere Elektrik Tüketim Desteğinin Haftaya Başlaması Bekleniyor
Süleyman Soylu'dan HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli'ye: Suratında Meymenet Yok
Dilenerek Topladıkları Parayla 3 Araba Aldılar, Noterde Kameralara Yakalandılar