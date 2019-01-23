Okullararası Kayak İl Birinciliği Tamamlandı
2 saat önce
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Kayak İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Kayseri
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Kayak İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Okullar Arası Kayak Alp- Snowboard (Minik- Küçük- Yıldız- Genç A/B) İl Birinciliği yarışmaları 18-19 Ocak 2019 Tarihinde Erciyes Kayak Merkezi Hacılar
Kapıda yapıldı.
Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen yarışmalara Alp Disiplininde kız ve erkeklerde minik- küçük- yıldız- genç (a-b) kategorilerinde 153 sporcu ve Snowboard kız ve erkeklerde minik- küçük- yıldız- genç (a-b) kategorilerinde 36 sporcu olmak üzere toplamda 189 sporcu katıldı.
Yarışma sonuçlarına istinaden belirlenecek kontenjanlar dahilinde derece yapan sporcularımız İlimizi 22-24 Mart 2019 Tarihlerinde Erzurum
'da düzenlenecek Türkiye
Birinciliği yarışmalarında temsil edecekler. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:47 Kaynak: İHA
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