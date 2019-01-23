Son Dakika Haberleri: Okullararası Kayak İl Birinciliği Tamamlandı

Okullararası Kayak İl Birinciliği Tamamlandı

2 saat önce

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Kayak İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Okullararası Kayak İl Birinciliği Tamamlandı, System.String[]
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Kayak İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Okullar Arası Kayak Alp- Snowboard (Minik- Küçük- Yıldız- Genç A/B) İl Birinciliği yarışmaları 18-19 Ocak 2019 Tarihinde Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapıda yapıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen yarışmalara Alp Disiplininde kız ve erkeklerde minik- küçük- yıldız- genç (a-b) kategorilerinde 153 sporcu ve Snowboard kız ve erkeklerde minik- küçük- yıldız- genç (a-b) kategorilerinde 36 sporcu olmak üzere toplamda 189 sporcu katıldı.

Yarışma sonuçlarına istinaden belirlenecek kontenjanlar dahilinde derece yapan sporcularımız İlimizi 22-24 Mart 2019 Tarihlerinde Erzurum'da düzenlenecek Türkiye Birinciliği yarışmalarında temsil edecekler. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:47 Kaynak: İHA

Yıldız Genç, Kayseri, Spor
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