Okullararası Kick- Boks Müsabakaları Sona Erdi
1 saat önce
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018-2019 Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okullararası Kick Boks Müsabakaları final müsabakalarının ardından tamamlandı.
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018-2019 Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okullararası Kick Boks Müsabakaları final müsabakalarının ardından tamamlandı.
Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan ve birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda ödül töreni yapıldı. Ödül törenine, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Okul Sporları Şefi Cüneyt Akkaya, Kick Boks İl Temsilcisi Hasan Basri Karakuş, Tertip Komitesi üyeleri Yalçın Sincer, Cengiz Yiğit, Gökhan İleri, beden eğitimi öğretmenleri, okul idarecileri ve sporcular katıldı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:49 Kaynak: İHA
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