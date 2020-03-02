Okullararası Kick Boks Şampiyonasında Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri Atatürk Ortaokulu sporcusu Efecan Güçlü Kütahya'da yapılan ve bin 200 sporcunun katıldığı 'Türkiye Okullararası Kick Boks Yıldızlar Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu.



66 kg yıldız erkek Ligth Contack branşında Türkiye ikincisi olan Efecan Güçlü'nün bu başarısı ilçede sevinçle karşılandı. Pazaryeri Spor Kulübü ve Pazaryeri Halk Eğitim Spor Kulübü antrenörü Fehmi Piliç yönetiminde şampiyonaya Efecan Güçlü, Azra Ceylan, Emir US ve Batuhan Kınık, Bilecik'i temsilen katıldı. Antrenör Fehmi Piliç şampiyonaya katılmalarında kendilerine destek olan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Bilecik İl Spor Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - BİLECİK