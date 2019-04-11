Son Dakika Haberleri: Okullararası Küçükler Hentbol Müsabakaları Sona Erdi

Okullararası Küçükler Hentbol Müsabakaları Sona Erdi

6 dakika önce

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün okul sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Okullararası Küçükler Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları dereceye giren takımların belirlenmesinin ardından sona erdi.

Okullararası Küçükler Hentbol Müsabakaları Sona Erdi, System.String[]
Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün okul sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Okullararası Küçükler Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları dereceye giren takımların belirlenmesinin ardından sona erdi.

Yunus Emre Spor Salonu'nda 9 okul takımından yaklaşık 108 sporcunun katılımıyla düzenlenen Okullararası Küçükler Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları'nda erkekler kategorisinde oynanan final karşılaşmalarının ardından turnuva tamamlandı. 5 gün boyunca devam eden müsabakalarda sporcuların madalya mücadelesine beden eğitimi öğretmenleri de ortak olurken, sporseverler ise tribünlerden yaptıkları tezahüratlar ile sporculara destek verdiler.

İlk günden son güne kadar çekişmeli geçen müsabakalarda kızlarda Bifa Ortaokulu, erkeklerde Zübeyde Hanım Ortaokulu şampiyonluk ipini göğüsleyen takımlar oldu. Genel sıralamada ise kızlarda Bifa Ortaokulu birinci, Özel Başarı Ortaokulu ikinci, Alparslan Ortaokulu üçüncü, erkeklerde Zübeyde Hanım Ortaokulu birinci, Yunus Emre Ortaokulu ikinci, Bifa Ortaokulu üçüncü, TOKİ Ortaokulu dördüncü oldu.

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:24 Kaynak: DHA
Karaman, Spor
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