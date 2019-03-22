Okullararası Okçuluk İl Birinciliği Başladı
5 dakika önce
Okullararası Okçuluk Mersin İl Birinciliği başladı.
Okullararası Okçuluk Mersin İl Birinciliği başladı.
Adonis Tesislerinde 3 gün sürecek olan müsabakalara 240 sporcu katılıyor. Bugün sona erecek olan ve yoğun ilginin olduğu müsabakalarda, Yıldız Kızlarda Melek Çelikkıran birinci, Defne Deveci ikinci, Nehir Coşkun üçüncü ve Betül Ramazan dördüncü olurken, Yıldız Erkeklerde ise Mustafa Ersoy birinci, Arda Kınalı ikinci, Ata Kınalı üçüncü ve Ömer Ayyıldız dördüncü oldu. - MERSİN
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:10 Kaynak: İHA
6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar
Fatih Terim'den Ömer Toprak Transferine Veto
Fenerbahçeli Soldado'yu Yakan O Madde
Gökhan Töre, Galatasaray'ın Teklifine "Evet" Dedi