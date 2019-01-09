Okullararası Tekvando Yıldız Kız ve Erkekler İl Birinciliği

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Okullararası Yıldız Kız ve Erkek Tekvando İl Birinciliği Müsabakaları" tamamlandı.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Okullararası Yıldız Kız ve Erkek Tekvando İl Birinciliği Müsabakaları" tamamlandı.



Sarıçam Asım Savaş Spor Salonunda iki gün süren müsabakalara 57 Okuldan 139 öğrenci katıldı.



Kilolarında birinci olan sporcular şu şekilde:



Genç Kızlar:



29 Kilo: Nisa Nur Özdağ (Oğuzhan Ortaokulu), 33 Kilo: Beyzanur Çelik (Şehit İlbey Gülbey Ortaokulu), 37 Kilo: Elifnaz Yüksel (Manas Ortaokulu) 41 Kilo: Fatıma Zehra Şahin (Mehmet Adil İkiz Ortaokulu), 44 Kilo: Berfin Aydoğdu (Preveze Ortaokulu), 47 Kilo: Aysel Kılıç (İncirlik Ortaokulu), 51 Kilo: Seher Yılmaz (Kızılkaş Şehit Methan Şahbaz Ortaokulu), 55 Kilo: Mirsade Genç (Yavuzlar Ortaokulu), 59 Kilo: Sakine Kocadayı (Şakirpaşa Ümran Ortaokulu), 59+ Kilo: Figen Kaymaz (Buhara Ortaokulu)



Genç Erkekler:



33 Kilo: Ferhat Dişkıran (İnkilap İmam hatip Ortaokulu), 37 Kilo: Uğurcan Kaplan (Veli Yavuz Ortaokulu), 41 Kilo: Ahmet Yıldız Necdet Kahraman İmam Hatip Ortaokulu), 45 Kilo: Fevzi Göçer (Kızılkaş Şehit Methan Şahbaz Ortaokulu), 49 Kilo: Lokman Yılmaz (İncirlik Ortaokulu), 53 Kilo: Recep Kadir Kızılay (Yıldırım Beyazıt Ortaokulu), 57 Kilo: Samed Soylu (Şükriye Çobanoğlu Ortaokulu), 61 Kilo: Ahmet Eryılmaz (İncirlik Ortaokulu), 65 Kilo: Hüseyin Atilla Şahbaz (Kızılkaş Şehit Methan Şahbaz Ortaokulu), 65+ Kilo: İsa Tamer Akça (Şehit Hüseyin Avni Bey Ortaokulu) - ADANA

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