Son Dakika Haberleri: Okullararası Yıldızlar Dart Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Okullararası Yıldızlar Dart Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği Okullararası Yıldızlar Dart Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Okullararası Yıldızlar Dart Türkiye Şampiyonası Sona Erdi, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği Okullararası Yıldızlar Dart Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Bocce, Bowling, Dart Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve 21-24 Mart tarihlerinde Yüreğir Gençlik Merkezinde yapılan müsabakalara 32 ilden 128 sporcu katıldı.

Müsabakaların sonunda başarılı olan sporculara ödüllerini Yüreğir Gençlik Merkezi Müdürü Habib Bilgin, Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, Bocce, Bowling, Dart İl Temsilcisi Ertuğrul Ahmet Özdağ, antrenörler ve okulların idarecileri verdi.

Yapılan müsabakaların sonunda dereceye giren okullar şu şekilde:

Yıldız Kızlar:

1. İsmail Güner Ortaokulu - Edirne

2. Atatürk Ortaokulu - Kırıkkale

3. Hüseyin Avni Ateşoğlu Ortaokulu - İzmir

4. Alaaddin Özden Ören İmam Hatip Ortaokulu - Ankara

Yıldız Erkekler:

1. Galip Deniz Ortaokulu - Gaziantep

2. Alaaddin Özden Ören İmam Hatip Ortaokulu - Ankara

3. Atatürk Ortaokulu - Niğde

4. Şahinevler Ortaokulu - Antalya - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:02 Kaynak: İHA

Türkiye, Spor
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