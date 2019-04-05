Son Dakika Haberleri: Okullararası Yıldızlar Yüzme İl Birinciliği

Okullararası Yıldızlar Yüzme İl Birinciliği

58 dakika önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Okullararası Yıldızlar Yüzme Yarışlarına 28 okuldan 41'i kız toplam 80 sporcu katıldı.

Okullararası Yıldızlar Yüzme İl Birinciliği, System.String[]
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Okullararası Yıldızlar Yüzme Yarışlarına 28 okuldan 41'i kız toplam 80 sporcu katıldı.

Rıza Salih Saray Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular, serbest, sırt, kelebek ve kurbağalama dallarında birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, yakından takip ettiği yarışmaların ardından, "Son yıllarda özellikle su sporlarında sporcularımızın yükselen performanslarını gururla izliyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, çok yakında Adana yüzmenin 1 numaralı şehri olarak anılmaya başlayacaktır" dedi.

Yarışlarda dereceye girenlere ödüllerini, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, Yüzme Federasyonu Adana İl Temsilciliği Asbaşkanı İbrahim Koç, TOHM Antrenörü Özgür Yarar, Yüzme Antrenörü Nesrin Olgun Arslan, Atatürk Yüzme Havuzu Tesisi Amiri Selçuk Babacan ve okulların beden eğitimi öğretmenleri verdi.

Müsabakalarda dereceye giren okulların takım sıralaması şöyle:

Kızlar:

1- Özel Gündoğdu Ortaokulu

2- Özel TED Adana Ortaokulu

3- Özel Başkent Ortaokulu

Erkekler:

1- Özel Başkent Ortaokulu

2- Özel TED Adana Ortaokulu

3- Özel Erkan Okulları - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:15 Kaynak: İHA

Adana, Spor
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