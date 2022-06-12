Okullarda 17 Haziran'da yaz tatili için son ders zili çalacak - Son Dakika
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Okullarda 17 Haziran'da yaz tatili için son ders zili çalacak

12.06.2022 10:52
Okullarda 17 Haziran'da yaz tatili için son ders zili çalacak

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 17 Haziran Cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 17 Haziran Cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım-19 Kasım 2021'de, ikinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapıldı. 7 Şubat 2022'de başlayan ikinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak.

2021-2022 eğitim öğretim döneminin yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak.

Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 30 Haziran'da öğrenecek.

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 18-19 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran'da yapılacak. YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.

Öğrenciler, LGS merkezi sınavı ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, ardından da yerleştirme heyecanını yaşayacak.

MEB'in 4 farklı alandaki ilk yaz okulları başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez yaz tatilinde destekleme ve yetiştirme kurslarının yanı sıra 4 farklı yaz okulu açacak. Temel eğitim düzeyinde 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflara yönelik, ortaöğretim düzeyinde ise 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflara yönelik matematik ve İngilizce derslerinden açılacak yaz okullarına başvurular, 15-18 Haziran'da alınacak.

MEB'in başlattığı "matematik seferberliği" kapsamında matematik dersinden, yabancı dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla İngilizce dersinden hazırlanacak etkinlik temelli çerçeve programları doğrultusunda yaz okulları, haftada 12 saat, toplam 48 saat uygulanacak. Yaz okulları, 4 Temmuz-28 Ağustos'ta öğretmen ve öğrenci başvurularının yoğunluğuna göre okul idarelerince belirlenen tarihler arasında açılacak.

Özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerinin desteklendiği bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) yapılacak yaz okulları için öğrenci başvuruları, 25 Haziran-2 Temmuz'da alınacak. Kurslar, 18 Temmuz'da başlayacak, 14 Ağustos'ta sona erecek.

Yaz okulları, 4 Temmuz-28 Ağustos'ta öğretmen ve öğrenci başvurularının yoğunluğuna göre, okul idarelerince belirlenen tarihler arasında açılacak. Öğretmen ve öğrenciler, yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde seviyelerine uygun okul türlerinde yaz okullarına katılabilecek.

Yeni eğitim-öğretim dönemi 12 Eylül'de başlatılacak

Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlayacak ve 16 Haziran 2023'te sona erecek.

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 1 Eylül itibarıyla başlayacak. Ana okulları ve 1. sınıflarla ilgili uyum eğitimi haftası 5-9 Eylül'de yapılacak.

Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönem ara tatili 17-20 Nisan 2023'te yapılacak ve ikinci dönemin ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilecek. Yarıyıl tatili, 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında uygulanacak.

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Kaynak: AA

Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okullarda 17 Haziran'da yaz tatili için son ders zili çalacak - Son Dakika

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