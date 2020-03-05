Okullarda afet ve deprem bilinci oluşturmak amacıyla tatbikat düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okullarda afet ve deprem bilinci oluşturmak amacıyla tatbikat düzenlendi - Son Dakika

Okullarda afet ve deprem bilinci oluşturmak amacıyla tatbikat düzenlendi

13 dakika önce

Kırşehir'de, okullarda deprem ve afet tatbikatı düzenlendi.

Kırşehir'de, okullarda deprem ve afet tatbikatı düzenlendi.

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu ve Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesinde Deprem Haftası nedeniyle afet farkındalık eğitimi ve deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulundaki tatbikatta senaryo gereği sirenlerin çalmasıyla okuldaki öğrencilerin tahliyesi kısa sürede sağlandı. AFAD ve sağlık ekipleri, temsili yaralı öğrencileri binadan çıkararak tedavi için ambulanslara nakletti.

Acil toplanma alanında, olası yangınlara karşı yangın söndürme tüplerinin kullanımı öğretmenlere anlatıldı. Okul bahçesinde yeni nesil arama kurtarma araçlarının tanıtımı yapıldı.

Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesindeki tatbikatta da deprem olduğu varsayılarak, yapılması gerekenler canlandırıldı.

Her iki okulda sınıfları ziyaret eden AFAD ekipleri deprem, yangın, sel, heyelan gibi afet ve acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Okullarda afet ve deprem bilinci oluşturmak amacıyla tatbikat düzenlendi

Kırşehir, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehitlerin naaşlarını kaçıran teröriste ağırlaştırılmış müebbet
Süleyman Soylu, canlı yayında gazetecinin sorusuna sinirlendi: Siz kimin tarafındasınız? Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın mültecileri geri itmesine karşı sınıra bin özel harekat polisi konuşlandırdı İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Koronavirüs, ABD'nin biyolojik saldırısı olabilir

Son Dakika Haberleri
13:43 Bir anda Pınar Altuğ'un etrafını sardılar
13:43 İşte Teoman'ın kızı!
13:43 Serenay Aktaş: Atiye çok başarılı olmuş
13:43 Ünlü şarkıcı Gülşen yoğun ilgiden konuşamadı
13:43 Oktay Kaynarca dostlarıyla bir araya geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 14:08:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Okullarda afet ve deprem bilinci oluşturmak amacıyla tatbikat düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]