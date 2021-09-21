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Okullarda alınan Kovid-19 tedbirleri anlatıldı - Son Dakika

Okullarda alınan Kovid-19 tedbirleri anlatıldı

21.09.2021 15:33
Okullarda alınan Kovid-19 tedbirleri anlatıldı, System.String[]

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen toplantıda okullarda alınan Kovid-19 tedbirleri anlatıldı.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen toplantıda okullarda alınan Kovid-19 tedbirleri anlatıldı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda kent genelinde tüm okullarda Bakanlığın belirlediği yönetmelik doğrultusunda önlemler aldıklarını belirtti.

Tüm okullarda, öğretmen ve öğrencilerin ihtiyacı doğrultusunda yeterli sayıda maske, dezenfektan ve temizlik malzemelerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilerek okullara dağıtıldığını anlatan Arpacı, bu konuda velilerden de olumlu geri bildirimlerin geldiğini vurguladı.

Okullarda öğrencilerin maske ve hijyen konusunda da gerekli hassasiyeti gösterdiklerini ifade eden Arpacı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Okula giriş-çıkış, ders ve teneffüslerde sosyal mesafenin korunması için gerekli düzenleme yapılmıştır. Okul yöneticileri ve öğrencilerimiz tarafından süreç titizlikle yönetilmektedir. Sınıfların ve kapalı alanların havalandırılması düzenli olarak sağlanmakta, kontrol ve denetimleri yapılmaktadır. Tüm okullarımız 'Okulum Temiz' belgesini almıştır. Okullarımızda Kovid-19 vakası çıkması durumunda yapılması gerekenlerle ilgili uygulama rehberi hazırlanmış olup okullarda vaka çıktığı taktirde işlemler bu rehber doğrultusunda yürütülmektedir.

Süreç sınıf ve vaka bazlı yönetilmektedir. Okul öncesi eğitim kurumunda tek vaka çıkması durumunda, 1. ve 12. sınıflarda ise aynı sınıfta ilk vakadan sonra 10 gün içinde, ikinci vaka çıkması durumunda 14 günlük sınıf karantinası uygulanmaktadır. Sınıf karantinası uygulanan öğrencilerin eğitimine dijital platform üzerinden canlı derslerle devam edilmektedir."

Edirne İl Sağlık Müdür Vekili Fatih Selvi ise yüz yüze eğitimin başlamasıyla Edirne genelinde her türlü sağlık önleminin alındığını, aşı uygulamasını daha da yayınlaştırmak için gerekli bilgilendirmelerin de devam ettiğini belirtti.

Okullarda alınan Kovid-19 tedbirleri anlatıldı

milli eğitim bakanlığı, Öğretmen, Edirne, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okullarda alınan Kovid-19 tedbirleri anlatıldı - Son Dakika


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