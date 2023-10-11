 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilk sinyali verdi - Son Dakika

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilk sinyali verdi

Son Güncelleme: 11.10.2023 12:30

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin kalkacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Şu an için böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Bakan Tekin, açık kapı bırakarak topu öğrencilere, öğretmenlere ve velilere attı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tekin'e okullarda ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmayacağı sorusuna da yanıt verdi.

AÇIK KAPI BIRAKTI

Ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını belirten Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız." dedi.

GÖZLER OLUŞTURULACAK RAPORDA

Milli Eğitim Bakanlığı'nda her Genel Müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu söyleyen Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BÖLGESEL OLARAK UYGULANABİLİR"

Uygulamanın Türkiye çapında değil bölgesel olabileceğini belirten Bakan Tekin, "Eleştiri, eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok." diye konuştu.

Öğrenci Evi, Eğitim, Politika, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilk sinyali verdi - Son Dakika


Son Dakika
14:03 Ay ve hafta verdiler! İşte Beşiktaş'ın seçime gideceği tarih
13:53 Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya hakkında konuştu: Bizde 4-5 kat fazla para teklif ettiler gitmedi
13:35 Yolda yürüyen kadın, kaldırımda oluşan çukura düştü
13:06 Kocaelispor'da yüz kızartan olay! Futbolcunun kolyesi çalındı, hırsız tanıdık çıktı
13:04 Bakan Işıkhan tartışmalara noktayı koydu! 5 bin liralık emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek
12:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu bir savaş değil katliamdır
12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diğer partilere davet: Kapımız herkese açık
12:24 Juventus'ta neler oluyor? Nicolo Fagioli'nin İşlediği suç doğrulanırsa yıllarca futboldan men edilecek
12:23 Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilk sinyali verdi
11:54 ABD ve İsrail'e şirin görünmek isteyen bir ülke daha Gazze'deki katliama ortak olmak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2023 14:26:48. #1.12#
SON DAKİKA: Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilk sinyali verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement