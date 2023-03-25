Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor - Son Dakika
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Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor

25.03.2023 11:52
Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre bu yıl okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan'da uygulanacak ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre bu yıl okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan'da uygulanacak ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi, 17-20 Nisan olarak planlanan ikinci ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak.

Kaynak: AA
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Ramazan Bayramı, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

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