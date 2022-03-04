Okullarda aynı anda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi - Son Dakika
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Okullarda aynı anda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi

04.03.2022 14:28

Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı'nın gerçekleştirildiği okul bahçesi Okuldaki öğrencilerin dışarıya tahliye edilmesi Vali Yardımcısı Fatih Kaya'nın konuşması Vali Yardımcısı Fatih Kaya'nın stantları gezmesi ve ekiplerden bilgi alması BİNGÖL - Bingöl'ün birinci derece deprem bölgesinde yer...

Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı'nın gerçekleştirildiği okul bahçesi

Okuldaki öğrencilerin dışarıya tahliye edilmesi

Vali Yardımcısı Fatih Kaya'nın konuşması

Vali Yardımcısı Fatih Kaya'nın stantları gezmesi ve ekiplerden bilgi alması BİNGÖL - Bingöl'ün birinci derece deprem bölgesinde yer alması nedeniyle Bingöl Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde 2022 yılında gerçekleştirilecek tatbikatlarla 55 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Okullarda aynı anda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildi
Okullarda aynı anda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildi
Okullarda aynı anda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildi

YORUMLAR
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Vali Köşger: Altında diri fay hattı olan İzmir, İstanbul'dan bile riskli Vali Köşger: Altında diri fay hattı olan İzmir, İstanbul'dan bile riskli Okullarda 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı Okullarda 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı

Bingöl Valiliği, Deprem, Bingöl, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okullarda aynı anda 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okullarda aynı anda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi - Son Dakika
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