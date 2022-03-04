Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı'nın gerçekleştirildiği okul bahçesi
Okuldaki öğrencilerin dışarıya tahliye edilmesi
Vali Yardımcısı Fatih Kaya'nın konuşması
Vali Yardımcısı Fatih Kaya'nın stantları gezmesi ve ekiplerden bilgi alması BİNGÖL - Bingöl'ün birinci derece deprem bölgesinde yer alması nedeniyle Bingöl Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde 2022 yılında gerçekleştirilecek tatbikatlarla 55 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Okullarda aynı anda 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' gerçekleştirildi - Son Dakika