Son Dakika Haberleri: Okullarda bakım çalışması yapıldı
Son Dakika Güncel Okullarda bakım çalışması yapıldı

Okullarda bakım çalışması yapıldı

1 saat önce

Toroslar Belediyesince ilçedeki okullarda bakım ve onarım çalışması yapıldıBelediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler okullarda bahçe bakımı, bank tamiratı, ağaç budaması ve dış cephe boyaması gerçekleştirdi.

Okullarda bakım çalışması yapıldı, System.String[]

Toroslar Belediyesince ilçedeki okullarda bakım ve onarım çalışması yapıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler okullarda bahçe bakımı, bank tamiratı, ağaç budaması ve dış cephe boyaması gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, eğitim kurumlarında sorumluluk bilinciyle çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Öğrencilerin sağlıklı, modern ve bakımlı ortamlarda eğitim almalarına önem verdiklerini aktaran Yılmaz, "Okullarımızdaki eksiklikleri imkanlarımız ölçüsünde tamamlıyoruz. Kış mevsimi öncesi okullarımızda çevre düzenlemeleri yaparak fiziki koşulları daha sağlıklı hale getirdik. Eğitime olan desteklerimiz artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Toroslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:28 Kaynak: AA
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