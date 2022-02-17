Üye Girişi
Nevşehir'de okullarda çalışacak 120 kişi kura ile belirlendi - Son Dakika

Nevşehir'de okullarda çalışacak 120 kişi kura ile belirlendi

17.02.2022 10:58

Nevşehir'de, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında okulların temizlik işlerinde çalıştırılacak 120 kişi, kura ile belirlendi.

Nevşehir'de, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında okulların temizlik işlerinde çalıştırılacak 120 kişi, kura ile belirlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğünce, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında, il merkezi ve ilçelerde okulların temizlik işlerinde istihdam edilmek üzere 120 kişilik kontenjan oluşturuldu.

Başvuru sayısı beklenilenden fazla olunca personel alımı için Nevşehir Valiliği Toplantı Salonu'nda noter huzurunda kura çekildi.

Müracaatını tamamlayan 1632 kişinin isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar şeffaf kutudan noter yetkilisince çekilerek, hak sahipleri belirlendi.

Çekiliş, sosyal medya platformlarından da canlı yayınlandı.

Çalışmaya hak kazananlar, il genelindeki çeşitli okullarda 1 Mart itibarıyla üç ay görev yapacak.

Nevşehir'de okullarda çalışacak 120 kişi kura ile belirlendi
Nevşehir'de okullarda çalışacak 120 kişi kura ile belirlendi
Nevşehir'de okullarda çalışacak 120 kişi kura ile belirlendi

YORUMLAR
500

Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu, İstihdam, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de okullarda çalışacak 120 kişi kura ile belirlendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:00 TÜİK'e göre İstanbul'da insanlar en çok Avrupa Yakası'nda yaşıyor
10:49 34'lük Hamsik'e 4 milyonluk teklif geldi! Trabzonspor reddetti
10:48 Taylan Antalyalı eleştiriler sonrası psikolojik destek alıyor
10:48 Vurgunun böylesi! 2 TL'ye mal olan salatalık, nasıl 30 TL'ye satılıyor?
10:44 Sürüdeki ördek çırpına çırpına can verdi, ne olduğu çekim yavaşlayınca anlaşıldı
10:44 Babasının kredi kartıyla oyun indirdi! Ama bıraktığı notla affedilmeyi hak etti
10:42 Oğlum'da dün akşam neler oldu? Zeynep, Tuğrul'un teklifini kabul edecek mi?
10:41 Gülşen'den "Namus" şarkılı gönderme: Namuslu görünmek kimlere kalmış?
10:37 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sıla Şentürk davasına müdahil olacak! "En ağır ceza" vurgusu!
18:42 4 aylık hamile Hazal böyle öldürülmüş: Katil belindeki kasap bıçağını önce alnına, sonra kalbine saplamış!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 11:11:33. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehir'de okullarda çalışacak 120 kişi kura ile belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement