Okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı - Son Dakika

Erzincan Valisi Mehmet Makas ve Milletvekili Süleyman Karaman'ın öğrencilerle sohbeti
Sirenin çalmasıyla öğrencilerin, Vali Makas ve Milletvekili Karaman'ın çök-kapan-tutun pozisyonunu alması
Öğrencilerin ve protokolün ikinci sirenle tahliye edilmesi
Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın açıklaması
ERZİNCAN - Okullarda Deprem Haftası dolayısıyla valilerin katılımıyla "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.
Erzincan'da ise Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, bazı kurum müdürlerinin katılımıyla Cumhuriyet Ortaokulunda tatbikat gerçekleştirildi.
Okul bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Vali Makas, afetsiz günlerin olmasını Allah'tan dilediğini belirterek "Bu ve benzeri tatbikatları artırarak inşallah belirlenen hedefe hem Erzincan hem de ülke olarak ulaşacağız. Hedefimiz afet bilinci olan nesil yetiştirmek ve insanlarımızı afetlerden korumak." dedi.
Kaynak: AA
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