Okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı - Son Dakika
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Okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı

04.03.2022 14:25

Erzincan Valisi Mehmet Makas ve Milletvekili Süleyman Karaman'ın öğrencilerle sohbeti Sirenin çalmasıyla öğrencilerin, Vali Makas ve Milletvekili Karaman'ın çök-kapan-tutun pozisyonunu alması Öğrencilerin ve protokolün ikinci sirenle tahliye edilmesi Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın...

Erzincan Valisi Mehmet Makas ve Milletvekili Süleyman Karaman'ın öğrencilerle sohbeti

Sirenin çalmasıyla öğrencilerin, Vali Makas ve Milletvekili Karaman'ın çök-kapan-tutun pozisyonunu alması

Öğrencilerin ve protokolün ikinci sirenle tahliye edilmesi

Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın açıklaması

ERZİNCAN - Okullarda Deprem Haftası dolayısıyla valilerin katılımıyla "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Erzincan'da ise Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, bazı kurum müdürlerinin katılımıyla Cumhuriyet Ortaokulunda tatbikat gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Vali Makas, afetsiz günlerin olmasını Allah'tan dilediğini belirterek "Bu ve benzeri tatbikatları artırarak inşallah belirlenen hedefe hem Erzincan hem de ülke olarak ulaşacağız. Hedefimiz afet bilinci olan nesil yetiştirmek ve insanlarımızı afetlerden korumak." dedi.

Okullarda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı
Okullarda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı
Okullarda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı
Okullarda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı
Okullarda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı
Okullarda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı
Okullarda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı
Okullarda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

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Tatbikat, Erzurum, Deprem, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okullarda 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı - Son Dakika


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