Okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı - Son Dakika
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Okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı

04.03.2022 15:46

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikat Öğrencileri çök-kapan-tutun pozisyonu alması Öğrencilerin tahliye edilmesi Vali Varol'un AFAD görevlilerinden bilgi alması Vali Osman Varol ile röportaj AĞRI - Okullarda Deprem Haftası dolayısıyla valilerin katılımıyla "Deprem Anı...

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikat

Öğrencileri çök-kapan-tutun pozisyonu alması

Öğrencilerin tahliye edilmesi

Vali Varol'un AFAD görevlilerinden bilgi alması

Vali Osman Varol ile röportaj AĞRI - Okullarda Deprem Haftası dolayısıyla valilerin katılımıyla "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Ağrı'da da Vali Osman Varol ve beraberindekiler de 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikata katıldı.

Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal afetlere hazırlıklı olunduğunda zararın ve acının en aza indirildiğini belirterek "Yıl içerisinde sayısal bir hedef belirledik ve bu hedef doğrultusunda da sürekli tatbikatlar gerçekleştireceğiz. Bu yılı da tatbikatlarla taçlandırarak Allah korusun herhangi bir doğal afetle karşılaştığımızda hazırlık düzeyimizin üst düzeyde olmasını sağlamak ve vatandaşlarımızı en az hasarla afetlerden muhafaza etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Okullarda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı
Okullarda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı
Okullarda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

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15 Temmuz Şehitleri, Anadolu Lisesi, Osman Varol, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okullarda 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı - Son Dakika
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