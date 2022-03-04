Okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı - Son Dakika

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikat

Öğrencileri çök-kapan-tutun pozisyonu alması

Öğrencilerin tahliye edilmesi

Vali Varol'un AFAD görevlilerinden bilgi alması

Vali Osman Varol ile röportaj AĞRI - Okullarda Deprem Haftası dolayısıyla valilerin katılımıyla "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Ağrı'da da Vali Osman Varol ve beraberindekiler de 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikata katıldı.

Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal afetlere hazırlıklı olunduğunda zararın ve acının en aza indirildiğini belirterek "Yıl içerisinde sayısal bir hedef belirledik ve bu hedef doğrultusunda da sürekli tatbikatlar gerçekleştireceğiz. Bu yılı da tatbikatlarla taçlandırarak Allah korusun herhangi bir doğal afetle karşılaştığımızda hazırlık düzeyimizin üst düzeyde olmasını sağlamak ve vatandaşlarımızı en az hasarla afetlerden muhafaza etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.