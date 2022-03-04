Okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı - Son Dakika

Tatbikatın düzenlendiği okul

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün tatbikata katılması

Sirenin çalmasıyla öğrencilerin sıraların yanlarına saklanması

Öğrencilerin tahliye edilmesi

Okulun bahçesine deprem çadırı kurulması

UMKE ekiplerinin yaralıları kurtarması KARS - Okullarda Deprem Haftası dolayısıyla valilerin katılımıyla "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Kars'ta da 572 okulda 62 bin öğrenciye yönelik tatbikatlar gerçekleştirildi.

AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, JAK timleri, itfaiye, emniyet, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay ekiplerinin katılımıyla Ziya Gökalp Ortaokulunda da tatbikat düzenlendi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan da tatbikatta hazır bulundu.

Uzman ekiplerce tatbikata katılan öğrencilere deprem anı alarmı, "çökme-kapanma-tutunma", tehlike geçti alarmı, güvenli tahliye konularında eğitim verildi.

Vali Öksüz konuşmasında şunları kaydetti:

"Hepimiz afete hazır duruma gelmeliyiz. Burada öğrendiklerimizi ailenize ve arkadaşlarınıza da anlatmanız ve öğretmeniz çok önemlidir. Tabii ki hiçbir afetin olmasını istemeyiz, ama afet olursa da en az zararı görmemiz için burada öğrendiklerimizi deprem anında uygulamamız gerekiyor."