Okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı

04.03.2022 15:53

Tatbikatın düzenlendiği okul Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün tatbikata katılması Sirenin çalmasıyla öğrencilerin sıraların yanlarına saklanması Öğrencilerin tahliye edilmesi Okulun bahçesine deprem çadırı kurulması UMKE ekiplerinin yaralıları kurtarması KARS - Okullarda...

Tatbikatın düzenlendiği okul

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün tatbikata katılması

Sirenin çalmasıyla öğrencilerin sıraların yanlarına saklanması

Öğrencilerin tahliye edilmesi

Okulun bahçesine deprem çadırı kurulması

UMKE ekiplerinin yaralıları kurtarması KARS - Okullarda Deprem Haftası dolayısıyla valilerin katılımıyla "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Kars'ta da 572 okulda 62 bin öğrenciye yönelik tatbikatlar gerçekleştirildi.

AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, JAK timleri, itfaiye, emniyet, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay ekiplerinin katılımıyla Ziya Gökalp Ortaokulunda da tatbikat düzenlendi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan da tatbikatta hazır bulundu.

Uzman ekiplerce tatbikata katılan öğrencilere deprem anı alarmı, "çökme-kapanma-tutunma", tehlike geçti alarmı, güvenli tahliye konularında eğitim verildi.

Vali Öksüz konuşmasında şunları kaydetti:

"Hepimiz afete hazır duruma gelmeliyiz. Burada öğrendiklerimizi ailenize ve arkadaşlarınıza da anlatmanız ve öğretmeniz çok önemlidir. Tabii ki hiçbir afetin olmasını istemeyiz, ama afet olursa da en az zararı görmemiz için burada öğrendiklerimizi deprem anında uygulamamız gerekiyor."

Okullarda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı
Okullarda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı
Okullarda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

YORUMLAR
500
Muş'ta 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' düzenlendi Muş'ta 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' düzenlendi Kars'ta gerçeği aratmayan deprem tatbikatı Kars'ta gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Türker Öksüz, Deprem, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okullarda 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:51 İstanbul'un devleri sıraya girdi! Mario Balotelli için değer biçilemiyor
15:47 Ukraynalı oyunu Mila Kunis ve eşi Ashton Kutcher, Ukraynalı mültecilere 3 milyon dolar bağışladı
15:38 İngiltere'nin gönderdiği Challenger-2 tankları Ukrayna sınırına ulaştı
15:38 Avrupa istihbaratı, Putin'in halka açık infazlar düzenlemeye başlayacağını iddia etti
15:31 Rus diva, Putin'e desteğini çekmeyince Metropolitan Opera'nın kadrosundan çıkarıldı
15:29 Suya yüzde 70 zam teklifi yapıldı! İlçe belediye başkanının paylaşımıyla teklif kabul edilmedi
15:20 Tuhaf ama gerçek: Üç kız kardeş de aynı adama evlenelim dedi, üçüyle de evlendi
15:12 İrem Derici'nin okuduğu şarkı, Selami Şahin'i çok sinirlendirdi! Oğlunun eski sevgilisi hakkında ihtar gönderdi
15:04 Aşk Mantık İntikam dizisi finale yaklaşıyor! Esra, Ozan'dan etkilenmemek için neler yapacak?
15:01 Aşk-ı Memnu'yla bir döneme damga vurdular! 14 yıl sonra film projesiyle tekrar bir araya geliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 16:01:33. #1.11#
SON DAKİKA: Okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement