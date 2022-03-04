Okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

04.03.2022 13:35

Sınıfta bulunan öğrenciler Sirenlerin çalması ve öğrencilerin masa kenarlarında saklanması Öğrencilerin sınıflardan tahliye edilmesi Öğrencilerin okul bahçesinde toplanması AFAD İl Müdürü Davut Esen'in açıklaması Öğrencilere çorba ikram edilmesi MARDİN - Mardin'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü...

Sınıfta bulunan öğrenciler

Sirenlerin çalması ve öğrencilerin masa kenarlarında saklanması

Öğrencilerin sınıflardan tahliye edilmesi

Öğrencilerin okul bahçesinde toplanması

AFAD İl Müdürü Davut Esen'in açıklaması

Öğrencilere çorba ikram edilmesi MARDİN - Mardin'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (A koordinesinde 1206 okulda 246 bin öğrenci ve 13 bin 58 öğretmenin katılımıyla aynı anda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Okullarda deprem tatbikatı yapıldı
Okullarda deprem tatbikatı yapıldı
Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

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Gönüllülere çığ eğitimi verildi Gönüllülere çığ eğitimi verildi Kütahya'da AFAD, öğrencilere deprem tedbirleri eğitimi verdi Kütahya'da AFAD, öğrencilere deprem tedbirleri eğitimi verdi

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Mardin, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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