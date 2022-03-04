Okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

04.03.2022 15:02

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya, Bilecik ve Balıkesir'deki okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya, Bilecik ve Balıkesir'deki okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Bursa'da Tofaş Fen Lisesi'ndeki tatbikatta, öğrencilere deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi. Öğrenciler sirenle birlikte sıraların altında korundu, ardından da okulu tahliye edip bahçede toplandı. Okul bahçesinde öğrencilere afet çadırının kurulumu da gösterildi.

AFAD koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama-Kurtarma Birimi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı eş güdümü ile yapılan tatbikata Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Yalçın Mumcu ile İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür katıldı.

Okullarda deprem tatbikatı yapıldı
Okullarda deprem tatbikatı yapıldı
Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

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Çanakkale, Balıkesir, Deprem, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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