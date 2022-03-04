Okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

04.03.2022 15:18

Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'ndaki tatbikat Öğrencilerin alarmla birlikte okuldan tahliye edilmesi Öğrencilerin okul bahçesinde bir araya gelmesi Tatbikatı izleyen Vali Yardımcısı ve İl Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar'ın açıklaması Hakkari'de 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında okullarda "Deprem...

Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'ndaki tatbikat

Öğrencilerin alarmla birlikte okuldan tahliye edilmesi

Öğrencilerin okul bahçesinde bir araya gelmesi

Tatbikatı izleyen Vali Yardımcısı ve İl Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar'ın açıklaması Hakkari'de 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi. AFAD ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin iş birliğiyle kentteki 369 okulda, 70 bin 578 öğrenci ve 5 bin 110 öğretmen ve personelin katılımıyla yapılan tatbikatlarda çocuklara deprem sırasında yapmaları gerekenler ve alınması gereken önlemler konusunda bilgiler verildi. Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'ndaki tatbikatta öğrenciler, alarmın çalmasıyla sınıflardaki sıraların altına girerek deprem pozisyonu aldı. İkinci alarm sesinin duyulmasıyla da öğretmenleri eşliğinde okuldan tahliye edilen öğrenciler, bahçedeki güvenli alana çıkarıldı. Tatbikatı izleyen Vali Yardımcısı ve İl Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu tatbikatın 81 ilde eş zamanlı yapıldığını söyledi. Kentte de 370'e yakın okulda 70 bin 500 öğrenciyle bu tatbikatı gerçekleştirdiklerini aktaran Kumbasar, "Tatbikatlar çok önemli. İnşallah Allah göstermesin ama deprem olduğunda bunlar hatırlanıp mana kazanmış olacak. Desteklerinden dolayı AFAD ve Milli Eğitim İl müdürlüklerimize, öğrencilerimize teşekkür ederiz. diye konuştu.

Okullarda deprem tatbikatı yapıldı
Okullarda deprem tatbikatı yapıldı
Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

YORUMLAR
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Özel öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi Özel öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi Aydın'daki tatbikat gerçeği aratmadı Aydın'daki tatbikat gerçeği aratmadı

Cumhuriyet, Tatbikat, Hakkari, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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