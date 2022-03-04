Okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

04.03.2022 15:33

Mersin'in Anamur ilçesindeki okullarda "Deprem anı ve tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi.

Mersin'in Anamur ilçesindeki okullarda "Deprem anı ve tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki iş birliği protokolü gereğince Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında yurt genelinde eş zamanlı yapılan tatbikat, ilçedeki okullarda da düzenlendi.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, Anamur Ortaokulu'ndaki tatbikata katıldı.

Uyarı ziliyle birlikte Bozdemir, Mercan, öğretmenler ve öğrenciler "çök, kapan, tutun" hareketini yaptı. İkinci uyarı sesiyle birlikte okuldakiler toplanma yerlerine tahliye edildi.

Deprem anı ve tahliye tatbikatı, başarıyla tamamlandı.

Okullarda deprem tatbikatı yapıldı
Okullarda deprem tatbikatı yapıldı
Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

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Nusaybin'de 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı Nusaybin'de 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı Mazıdağı'nda okullarda deprem tatbikatı yapıldı Mazıdağı'nda okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Hisarcık, Mersin, Anamur, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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