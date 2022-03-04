Okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

04.03.2022 19:06

Deprem tatbikatı Okuldan çıkan öğrenciler AFAD çadırı Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın konuşması Konya Valisi Özkan'ın AFAD çadırını ziyaret etmesi Okullarda deprem tatbikatı yapıldıKONYA - Konya'da okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Deprem tatbikatı

Okuldan çıkan öğrenciler

AFAD çadırı

Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın konuşması

Konya Valisi Özkan'ın AFAD çadırını ziyaret etmesi Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

KONYA - Konya'da okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Konya'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde 1175 okulda yapılan tatbikata yaklaşık 461 bin öğrenci ile 32 bin öğretmen katıldı.

Hocacihan Hüseyin Yıldız İlkokulunda Vali Vahdettin Özkan'ın katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta ilk sirenle sınıfta "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulayan öğrenciler, ikinci sirenle okulun bahçesine çıktı.

Özkan, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, afetlerle ilgili eğitimlerin verilmesinin ve bu kapsamda çalışmaların yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Okul bahçesine kurulan AFAD çadırını ziyaret eden Özkan, AFAD'ın afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yaptığı çalışmaların kıymetli olduğuna dikkati çekti.

Okullarda deprem tatbikatı yapıldı
Okullarda deprem tatbikatı yapıldı
Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

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Okullarda 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı Okullarda 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı Seydişehir ve Yalıhüyük'te deprem tatbikatı Seydişehir ve Yalıhüyük'te deprem tatbikatı

Vahdettin Özkan, Deprem, Konya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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