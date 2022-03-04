Okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

04.03.2022 22:36

Van, Hakkari ve Muş'ta 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Van, Hakkari ve Muş'ta 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Van'da 1300 okulda 290 bin öğrenci ve 18 bin öğretmenin katılımıyla deprem tahliye tatbikatı yapıldı.

Edremit ilçesindeki Türk Telekom Fen Lisesi'ndeki tatbikatta, sirenin çalmasıyla sınıflarda "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulayan öğrenciler, daha sonra öğretmenleri eşliğinde okuldan tahliye edilerek güvenli alana getirildi.

Tatbikatta AFAD, Polis Arama Kurtarma (PAK) ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de katılarak öğrencilere bilgilendirmede bulundu.

Tatbikatın ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Vekili Ömer Faruk Canpolat, afetlerin hem dünyanın hem ülkenin, özellikle de bölgenin bir gerçeği olduğunu söyledi.

Afetlerin önceden tespit edilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Canpolat, ancak alınacak tedbirler, verilecek eğitimlerle doğan zararının minimize edilebileceğini belirtti.

Tatbikatı, Vali Yardımcısı Yavuz Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Van Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Fırat Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu da izledi.

Hakkari

AFAD ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin iş birliğiyle kentteki 369 okulda, 70 bin 578 öğrenci ve 5 bin 110 öğretmen ve personelin katılımıyla yapılan tatbikatlarda çocuklar, deprem sırasında yapılması ve alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirildi.

Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'ndaki tatbikatta öğrenciler, alarmın çalmasıyla sınıflardaki sıraların altına girerek deprem pozisyonu aldı. İkinci alarm sesinin duyulmasıyla da öğretmenleri eşliğinde okuldan tahliye edilen öğrenciler, bahçedeki güvenli alana çıkarıldı.

Tatbikatı izleyen Vali Yardımcısı ve İl Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tatbikatlar çok önemli. İnşallah Allah göstermesin ama deprem olduğunda bunlar hatırlanıp mana kazanmış olacak. Desteklerinden dolayı AFAD ve Milli Eğitim İl müdürlüklerimize, öğrencilerimize teşekkür ederiz. diye konuştu.

Etkinlikte, Kızılay Şube Başkanlığınca katılımcılara çorba ikram edildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Resul Karadeniz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım'ın da izlediği tatbikata, UMKE, JAK, itfaiye, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri ile gönüllüler katıldı.

Çukurca ilçesinde de tüm okullarda eş zamanlı tatbikat yapıldı. Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki tatbikatta öğrencilere deprem anında yapılması gerekenler anlatıldı.

Kar yağışı altında yapılan tatbikatta ilk sirenle sınıfta "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulayan öğrenciler, ikinci sirenle öğretmenlerinin koordinesinde okulun bahçesinde bir araya geldi.

Muş

Muş Fen Lisesi'ndeki tatbikatta, ilk olarak alarmın çalmasıyla sınıfta sıraların altına giren öğrenciler, ikinci alarmında ise öğretmenlerinin gözetiminde tahliye edilerek okul bahçedeki güvenli alana çıkarıldı.

Senaryo gereği, sınıfta yaralanan 2 öğrenci, sağlık ve UMKE ekipleri tarafından alınarak hastaneye götürüldü.

UMKE Birim Sorumlusu İsmail Yıldırım, gazetecilere, tatbikatın başarılı sonuçlandığını ifade ederek, "Bütün öğrencilerin tahliyesi yapılıp daha sonra yaralı 2 öğrenci UMKE ekipleri tarafından taşınarak hastaneye nakilleri yapıldı. Burada UMKE, AFAD, İtfaiye, sağlık ve kurum ve amirleriyle tatbikat gerçekleştirdik. Gayet başarılı geçti." dedi.

Tatbikata Vali Yardımcısı Hasan Taş, Belediye Başkan Yardımcısı Muhterem Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Taha Yasin Çekiç, kurum amirleri ve AFAD gönüllüleri katıldı.

Okullarda deprem tatbikatı yapıldı
Okullarda deprem tatbikatı yapıldı
Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

YORUMLAR
500
AFAD'dan deprem anı tahliye tatbikatı AFAD'dan deprem anı tahliye tatbikatı Bayburt'ta deprem tatbikatı Bayburt'ta deprem tatbikatı

milli eğitim bakanlığı, Hakkari, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:27 Gezi Parkı davasında karar çıktı! Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi
22:20 Ukrayna'da son durum! Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: 9 bin 200 Rus askeri öldürüldü
22:14 5 maçlık yenilmezlik serisi son buldu! Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti
21:56 Rusya ve Ukrayna Türkiye'de mi görüşecek? Bakan Çavuşoğlu'nun çağrısına Rusya'dan destek geldi
21:47 Fatih Erbakan, seçim ikinci tura kalırsa kime oy vereceğini açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığı üzerinden tercih yaptı
21:40 MMA dövüşçüsü Ihor Potieria, savaşa sessiz kalan hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov'u eleştirdi: Onur ve inanç hakkında boğazını yırttın
21:26 Isparta'da bir ayda iki kere elektrik kesintisi yaşandı! 3 kişi görevinden alındı
21:08 Şamil Tayyar'dan görevinden istifa eden Bekir Pakdemirli'ye çok konuşulacak sözler: Kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim
21:03 SİHA'larla ilgili yaptığı açıklamayla gündem olan Merdan Yanardağ'a Selçuk Bayraktar'dan cevap: Katranı kaynatsam olur mu şeker
20:57 Ukrayna'nın tam teşekküllü işgal edileceğini söyledi! Zelenski, vatandaşlara sokağa çıkın çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 22:43:44. #1.13#
SON DAKİKA: Okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement