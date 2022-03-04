Okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Van, Hakkari ve Muş'ta 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Van'da 1300 okulda 290 bin öğrenci ve 18 bin öğretmenin katılımıyla deprem tahliye tatbikatı yapıldı.

Edremit ilçesindeki Türk Telekom Fen Lisesi'ndeki tatbikatta, sirenin çalmasıyla sınıflarda "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulayan öğrenciler, daha sonra öğretmenleri eşliğinde okuldan tahliye edilerek güvenli alana getirildi.

Tatbikatta AFAD, Polis Arama Kurtarma (PAK) ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de katılarak öğrencilere bilgilendirmede bulundu.

Tatbikatın ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Vekili Ömer Faruk Canpolat, afetlerin hem dünyanın hem ülkenin, özellikle de bölgenin bir gerçeği olduğunu söyledi.

Afetlerin önceden tespit edilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Canpolat, ancak alınacak tedbirler, verilecek eğitimlerle doğan zararının minimize edilebileceğini belirtti.

Tatbikatı, Vali Yardımcısı Yavuz Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Van Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Fırat Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu da izledi.

Hakkari

AFAD ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin iş birliğiyle kentteki 369 okulda, 70 bin 578 öğrenci ve 5 bin 110 öğretmen ve personelin katılımıyla yapılan tatbikatlarda çocuklar, deprem sırasında yapılması ve alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirildi.

Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'ndaki tatbikatta öğrenciler, alarmın çalmasıyla sınıflardaki sıraların altına girerek deprem pozisyonu aldı. İkinci alarm sesinin duyulmasıyla da öğretmenleri eşliğinde okuldan tahliye edilen öğrenciler, bahçedeki güvenli alana çıkarıldı.

Tatbikatı izleyen Vali Yardımcısı ve İl Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tatbikatlar çok önemli. İnşallah Allah göstermesin ama deprem olduğunda bunlar hatırlanıp mana kazanmış olacak. Desteklerinden dolayı AFAD ve Milli Eğitim İl müdürlüklerimize, öğrencilerimize teşekkür ederiz. diye konuştu.

Etkinlikte, Kızılay Şube Başkanlığınca katılımcılara çorba ikram edildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Resul Karadeniz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım'ın da izlediği tatbikata, UMKE, JAK, itfaiye, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri ile gönüllüler katıldı.

Çukurca ilçesinde de tüm okullarda eş zamanlı tatbikat yapıldı. Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki tatbikatta öğrencilere deprem anında yapılması gerekenler anlatıldı.

Kar yağışı altında yapılan tatbikatta ilk sirenle sınıfta "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulayan öğrenciler, ikinci sirenle öğretmenlerinin koordinesinde okulun bahçesinde bir araya geldi.

Muş

Muş Fen Lisesi'ndeki tatbikatta, ilk olarak alarmın çalmasıyla sınıfta sıraların altına giren öğrenciler, ikinci alarmında ise öğretmenlerinin gözetiminde tahliye edilerek okul bahçedeki güvenli alana çıkarıldı.

Senaryo gereği, sınıfta yaralanan 2 öğrenci, sağlık ve UMKE ekipleri tarafından alınarak hastaneye götürüldü.

UMKE Birim Sorumlusu İsmail Yıldırım, gazetecilere, tatbikatın başarılı sonuçlandığını ifade ederek, "Bütün öğrencilerin tahliyesi yapılıp daha sonra yaralı 2 öğrenci UMKE ekipleri tarafından taşınarak hastaneye nakilleri yapıldı. Burada UMKE, AFAD, İtfaiye, sağlık ve kurum ve amirleriyle tatbikat gerçekleştirdik. Gayet başarılı geçti." dedi.

Tatbikata Vali Yardımcısı Hasan Taş, Belediye Başkan Yardımcısı Muhterem Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Taha Yasin Çekiç, kurum amirleri ve AFAD gönüllüleri katıldı.