Son Dakika Haberleri: Okullarda Deprem ve Yangın Tatbikatı

Okullarda Deprem ve Yangın Tatbikatı

25 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan okullarda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Okullarda Deprem ve Yangın Tatbikatı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan okullarda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Gölbaşı Kurugeçit İlk ve Ortaokulunda, Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Lisesinde deprem, tahliye ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. Tatbikatta senaryo gereği, okulların bahçesinde yakılan ateşler sonrasında okulun yangın alarmlarının çalınması ile öğrenciler ve okulda bulunan çalışanlar okuldan kontrollü bir şekilde tahliye edilerek okul bahçelerinde belirlenen güvenli alana alındı. Yapılan tahliyeler sonrasında yakılan ateşlere müdahale edildi.

Aynı zamanda yine senaryo gereği dumandan zehirlenen öğrencilere de 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk yardım müdahaleleri yapıldı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:25 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Adıyaman, Güncel
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