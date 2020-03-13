Okullarda eğitime ara verildi - Son Dakika

Bilgin, tüm vatandaşların ellerini sık sık sabunla yıkaması önerisinde bulundu.

Özellikle tatilin ilk haftasında tüm öğrencilerin dinlenmeleri gerektiğini belirten Bilgin, ikinci haftada da öğrencilere uzaktan eğitim verileceğini belirtti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin tatillerini çok iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

23 Mart Pazartesi gününden itibaren öğrenciler, uzaktan eğitim süreçlerine dahil olacaklar.

16-30 Mart'taki 2 haftalık tatilde öğrenciler ilk bir haftayı evlerinde istirahat ederek geçirecek.

Kırklareli'de eğitim gören 50 bin 120 öğrenci tatile girdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime iki hafta ara verildi.

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