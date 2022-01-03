Üye Girişi
OKULLARDA 'FİGÜRLÜ MASKE' TEHLİKESİ - Son Dakika

OKULLARDA 'FİGÜRLÜ MASKE' TEHLİKESİ

03.01.2022 10:59

TEKİRDAĞ Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr.

TEKİRDAĞ Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gamze Varol, okullarda öğrencilerin figürlü maskeleri değiş tokuş yaptıkları yönünde duyumlar aldıklarını belirterek, Çocuklara uygun, standart cerrahi maske, bu riski ortadan kaldıracak dolayısıyla görece bulaş riskini de azaltacaktır. Tek tip maske olması daha iyi, daha güvenilir. Böylece kısmen virüsün geçişi engellenebilir. Okul ve sınıf ortamında virüsün geçişini kolaylaştıracak zaten çok faktör var. Bunlara ek bir de maskeler; maske değişimi olunca risk artıyor dedi.

NKÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gamze Varol, Covid-19 salgınına karşı mutlaka bulaş zincirinin kırılmasını gerektiğini söyledi. Özellikle okullardaki öğrencilerin cerrahi maskeler kullanması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Varol, çocukların taktığı figürlü maskeleri kendi aralarında değiştirmelerinin büyük sorun olduğunu kaydetti. Çocukların figürlü maske kullanmalarının başlı başına sorun olduğunu belirten Varol, Çünkü o dönemde çocuklar meraklı oluyor, istekli oluyor, heyecanlı oluyor. Birtakım baskı ve figürleri arkadaşlarında görüp beğeniyorlar. Bize gelen haberler de aslında birbirlerinin maskelerini aldıklarını, değiş tokuş yaptıklarını öğreniyoruz, bu yönde haberler geliyor. Aslında bunlar riskli. O yüzden çocuklara uygun standart cerrahi maske aslında bu riski ortadan kaldıracak dolayısıyla görece bulaş riskini de azaltacaktır. Tek tip maske olması daha iyi, daha güvenilir. Böylece kısmen virüsün geçişi engellenebilir. Çünkü okul ortamında, sınıf ortamında virüsün geçişini kolaylaştıracak zaten çok faktör var. İşte sınıfların mevcudu, ders süreleri, hocaların ya da öğrencilerin ya da ailelerinin duyarlılıkları. Bunlara ek bir de tabi maskeler; maske değişimi olunca risk artıyor. Riski azaltabilmek için önlemlerden bir tanesi dedi.

'KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURUN'

Doç. Dr. Varol, herkesin aşılarını yaptırmaları ve maske, mesafe, hijyen kurallarına uymaları gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu

Temel sorun ne kadar çok insan birbiriyle temas ederse o kadar çok bulaş oluyor. Virüs bir insandan diğerine geçerken mutasyona uğruyor. Mutasyona uğradığı zaman bu kötü yönde yani daha bulaşıcı, daha öldürücü yönde de olabiliyor ya da daha da hafifleyebiliyor ama görünen şu ki bugüne kadar olan deneyimlerimiz bize şunu göstermiş; insandan insana biz geçişi aşıyla ya da temasın engellenmesiyle ya da mesafeyle ya da maskeyle engelleyemediğimiz, durduramadığımız sürece bulaşı artan varyantlar baskın varyant olarak tüm dünyada hayatımızı, sağlığımızı tehdit etmeye devam edecek. 'Delta'da bunu gördük. 'Delta' daha bulaşıcı, dedik bir anda kısa sürede ülkeye girer girmez o ülkede yaygın varyant 'Delta' varyantı oldu. Şu an tüm dünyada 'Omicron' tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu da bir mutasyon sonucu ortaya çıkan bir varyant. 'Delta'dan da daha bulaşıcı olduğu söyleniyor. Ülkemize girdiği an diyebiliriz ki kısa süre sonra eğer yeterince aşılanmazsak maske, mesafe, hijyen kuralına uymazsak yaygın hale gelen mutasyon artık 'Omicron' varyantı olacak. Bu noktada yapmamız gereken şey aslında aşılamanın hızla tamamlanması, eksik aşıların tamamlanması, maske, mesafe, hijyen kuralına uyulması, kalabalık ortamlardan uzak durulması.

'YOĞUN BAKIMLARDAKİ HASTALARIN ÇOĞU AŞISIZ'

Hastanelerin yoğun bakımlarında yatan hastaların çoğunun aşısızlardan oluştuğunu söyleyen Doç. Dr. Varol, Yapılan bilimsel araştırmalar aşının büyük ölçüde koruyucu olduğunu, elimizdeki veriler söylüyor bize ama tabi koruyucu ama bunun da bir süresi var. Bütün aşılarda da böyle, biz aşıyı yapıyoruz, antikor düzeyi yükseliyor. Bir süre sonra iniyor. Tekrar hatırlatma dozu yapma ihtiyacı duyuyoruz. Mesela 2 doz aşısı var, 2 toz aşıdan sonra bir hatırlatma dozu öneriyoruz. Hele ki 'Omicron' gibi bulaşıcı bir varyanttan sonra bakanlık 6 aydan daha öne çekerek riske atmamak için yurttaşları, 3 aya kadar indirdi. Şu anda 2 doz Sinovac'lı hastalara 3'üncü doz Biontech tanımlandı. Hatta 3'üncü doz Biontech'ini almış olanlara 4'üncü doz Biontech de tanımlandı. Biz yurttaşlarımızın aşılarını tamamlamalarını istiyoruz. Şu an hastanelerde, yoğun bakımda ağır durumda olan Covid hastalarının büyük çoğunluğu aşısız, eksik aşılı, kronik hastalığı olan ve yaşlı hastalardan oluşuyor ama bu şu demek değil, çocukları ihmal ediyoruz demek değil çünkü okullarda da bulaş riskli altında çocuklar dedi.

OKULLARDA 'FİGÜRLÜ MASKE' TEHLİKESİ
OKULLARDA 'FİGÜRLÜ MASKE' TEHLİKESİ
OKULLARDA 'FİGÜRLÜ MASKE' TEHLİKESİ
OKULLARDA 'FİGÜRLÜ MASKE' TEHLİKESİ
OKULLARDA 'FİGÜRLÜ MASKE' TEHLİKESİ
OKULLARDA 'FİGÜRLÜ MASKE' TEHLİKESİ
OKULLARDA 'FİGÜRLÜ MASKE' TEHLİKESİ
OKULLARDA 'FİGÜRLÜ MASKE' TEHLİKESİ
OKULLARDA 'FİGÜRLÜ MASKE' TEHLİKESİ
OKULLARDA 'FİGÜRLÜ MASKE' TEHLİKESİ

YORUMLAR
500

Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Koronavirüs, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OKULLARDA 'FİGÜRLÜ MASKE' TEHLİKESİ - Son Dakika


Spermle yumurtanın birleştiği anda çıkan ışık ilk kez görüntülendi Spermle yumurtanın birleştiği anda çıkan ışık ilk kez görüntülendi         
12:23
33 yıl önce kaçırılmıştı, hatırladığı kadarıyla köyünün resmini çizdi! Ve annesine kavuştu! 33 yıl önce kaçırılmıştı, hatırladığı kadarıyla köyünün resmini çizdi! Ve annesine kavuştu!         
12:16
Eda Ece eleştirilen yeni programını savundu! RTÜK inceleme başlatmıştı Eda Ece eleştirilen yeni programını savundu! RTÜK inceleme başlatmıştı         
12:15
Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor         
11:57
Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi         
11:50
Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı         
10:12
Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı         
09:05
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı         
08:05
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03
34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum         
15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25

Son Dakika Haberleri
12:22 Spermle yumurtanın birleştiği anda çıkan ışık ilk kez görüntülendi
12:21 Hindistan'da çirkin olay! Müslüman kadınlar internetten "satışa çıkarıldı"
12:15 33 yıl önce kaçırılmıştı, hatırladığı kadarıyla köyünün resmini çizdi! Ve annesine kavuştu!
12:14 Eda Ece eleştirilen yeni programını savundu! RTÜK inceleme başlatmıştı
12:07 Enis Arıkan koronavirüsü yendi, müjdeyi halay çekerek duyurdu
12:05 Son dakika: Erdoğan açıkladı: 2021 ihracatı 225 milyar 368 milyon dolarla rekor kırdı.
11:56 Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor
11:53 Merkez Bankası, 13 Aralık'ta piyasaya yaptığı dördüncü müdahalede 3,12 milyar dolar sattı
11:52 Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?
11:52 TMO, ekmeklik buğday ve arpa fiyatlarına zam geldiğini açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 12:37:12. #1.12#
SON DAKİKA: OKULLARDA 'FİGÜRLÜ MASKE' TEHLİKESİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement