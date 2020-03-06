Okullarda gıda güvenilirliği ve gıda israfı eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okullarda gıda güvenilirliği ve gıda israfı eğitimi verildi - Son Dakika

Okullarda gıda güvenilirliği ve gıda israfı eğitimi verildi

6 saat önce

Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek" hedefi doğrultusunda ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere gıda güvenilirliği ve gıda israfı eğitimi verildi.

Okullarda gıda güvenilirliği ve gıda israfı eğitimi verildi, System.String[]

Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek" hedefi doğrultusunda ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere gıda güvenilirliği ve gıda israfı eğitimi verildi.


Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2018-2022 stratejik planında yer alan "Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek" hedefi doğrultusunda 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde "Okullarda Gıda Güvenilirliği, Gıda Kayıpları ve İsrafı" konularında eğitim verildi. İlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde ki 13 okulda öğrenim gören bin 66 öğrenciye güvenilir gıda, genel hijyen, gıda hijyeni, mikroplar ve bulaşma yolları, gıda zehirlenmesi, belirtileri ve dikkat edilmesi gereken hususlar, gıdalarda oluşabilecek riskler, risklerin bulaşma şekilleri ve önleme tedbirleri, gıdaları saklama koşulları, alışverişte, okul kantin ve yemekhanelerinde, beslenme çantalarında dikkat edilmesi gereken hususlar, temizlik nedir, nasıl yapılır, ellerimizi ne zaman ve nasıl yıkamalıyız, Alo 174 Gıda Hattı, israf nedir, nasıl oluşur, israfı önlemek için alınacak tedbirler konularında Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Gıda Mühendisi Ebru Kırpık ve Veteriner Hekim İshak Özbek tarafından bilgilendirici sunum yapıldı.


Sunum sonunda soru cevaplarla katılım sağlanarak eğitimin öğrenciler üzerindeki etkileri belirlendi. - BAYBURT

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'ya yapılan domates ihracatında kota 150 bin tondan 200 bin tona çıkarıldı
Son Dakika: CHP'li Engin Özkoç hakkındaki fezleke Meclis'e gönderildi Suudi Arabistan'ın koronavirüsten dolayı umreyi yasaklamasından sonra Kabe boş kaldı Antalya Diplomasi Forumu, koronavirüs riski gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi

Son Dakika Haberleri
13:43 Alp Navruz: Dizimizin reytingleri çok iyi
13:43 Demet Akalın'ın alışveriş stili dikkat çekti
13:43 Muhterem Nur'dan üzücü haber
13:05 Can Yaman'ın hiç mi suçu yok!
13:05 Adana'da dizi oyuncusu Deniz Bezek'in öldüğü hemzemin geçitteki kazayla ilgili davada karar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 14:57:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Okullarda gıda güvenilirliği ve gıda israfı eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]