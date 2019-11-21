Okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik seminerler başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında gerçekleştirilen protokol çerçevesinde okul ve kurumlarda görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile imam hatip liseleri ve ortaokullarındaki meslek dersleri öğretmenlerine yönelik 3 gün boyunca sürecek olan seminerler başladı.



Bu kapsamda seminerlerin ilki Tahir Karauğuz Konferans Salonunda dün Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Seminerde konuşan Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Seyfullah Kara, öğretmenlere mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanında bilgiler verdi. Seminerin ikinci oturumunda, dersin işlenişi ve öğrencilere yaklaşımlarla ilgili yöntemler ele alınarak öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunuldu.



Seminerlerin ikincisi 21 Kasım Perşembe Saat: 9.30-12.00'da Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ahmet Zengin Konferans Salonunda, seminerlerin sonuncusu ise 22 Kasım Cuma Saat: 9.30-12.00'da Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Sporcu Fabrikası Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. - ZONGULDAK