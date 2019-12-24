Okullarda hayvan sevgisi büyüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okullarda hayvan sevgisi büyüyor - Son Dakika

Okullarda hayvan sevgisi büyüyor

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un başlattığı proje kapsamında, Düzce'de okullar hayvan sahiplenmeye devam ederken, öğrencilerin hayvan sevgisi ise günden güne büyümeye devam ediyor.

Okullarda hayvan sevgisi büyüyor, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un başlattığı proje kapsamında, Düzce'de okullar hayvan sahiplenmeye devam ederken, öğrencilerin hayvan sevgisi ise günden güne büyümeye devam ediyor.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için hayvan sahiplenme çağrısına Düzce'de ki okullardan olumlu dönüşler gelmeye devam ediyor. Sahipsiz ve yardıma muhtaç hayvanların sağlık ve refahını sağlamak aslında insan olmanın bir gereğidir. Bu bilinçle Düzce'de de birçok okul sokak hayvanlarını sahiplenirken, bazı okullar da ise sokak hayvanlarının kış şartlarından olumsuz etkilenmemeleri için öğrenciler kendi imkanlarıyla kulübe yaparak, su ve mama bırakarak kış aylarında koli ya da artık malzemelerle soğuktan koruyacak evler üretiyorlar. Ayrıca, Düzce Hayvanları Koruma Derneği tarafından da okullara "Hayvan Sevgisi ve Sokak Hayvanları" konusunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma amaçlı eğitimler düzenlenmeye devam ediyor. - DÜZCE

Ziya Selçuk, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:08 Kaynak: İHA
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