"Okullarda hazırlıklar tamamlandı"

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, okullarda yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

Yahşi, 1, 5 ve 9. sınıflara başlayan öğrencilerin yeni okulunu, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanıması, sürece adaptasyonlarının sağlanması amacıyla hayata geçirilen okula uyum programının başlaması dolayısıyla Karşıyaka Şehit Astsubay Hilmi Öz İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

Kendisinin de bu sene birinci sınıfa başlayacak bir oğlu olduğunu kaydeden Yahşi, çocukların, ömrünü eğitim öğretim işine adamış, bu işi sevgiyle yapan öğretmenlere emanet edildiğini söyledi.

Yahşi, velilerden çocukları çok sıkan, koşuşturan bir veliden ziyade sevgiyle paylaşan, çocuğun özgün bir şekilde yetişmesi, büyümesi için gayret gösteren bir portre çizmelerini isteyerek, "Okul yöneticileriyle, öğretmenimizle iyi bir diyalog halinde olun ki çocuğumuz daha huzurlu, daha güvenli, daha aşkla okulumuza gelsin." dedi.

Yeni eğitim öğretim yılı için okullardaki hazırlıkların tamamlandığını anlatan Yahşi, yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül'de tüm okullarda orman ve yeşile dikkati çekmek için ilk dersin orman konusunda olacağını ifade etti.