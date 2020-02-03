Okullarda ikinci yarıyıl ders zili çaldı - Son Dakika
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Okullarda ikinci yarıyıl ders zili çaldı

6 saat önce

Şanlıurfa'da yarıyıl tatilinin tamamlanmasıyla yaklaşık 683 bin öğrenci için ders zili çaldı.

Şanlıurfa'da yarıyıl tatilinin tamamlanmasıyla yaklaşık 683 bin öğrenci için ders zili çaldı.

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerin başında gelen Şanlıurfa'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 683 bin öğrenci için 17 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili sona erdi.

Öğrenciler, yarıyıl tatilinin ardından bugün okullarının yolunu tutarak ders başı yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Gazipaşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Betül Akdemir, tatilde bol bol kitap okuduğunu belirterek, okuluna ve arkadaşlarına yeniden kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

4. sınıf öğrencisi Muhammed İncealan ise tatilinin güzel geçtiğini anlatarak, "Tatilde bol bol kitap okudum, dışarı çıkıp top oynadım. Okuluma yeniden kavuştuğum için çok mutluyum. Bu dönemi de çok iyi bir şekilde bitirip mezun olacağım." dedi.

2019-2020 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısının başlayacağı okullarda, 6-10 Nisan'da ara tatil yapılacak. İkinci yarıyıl, 19 Haziran 2020 Cuma günü tamamlanarak, 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Okullarda ikinci yarıyıl ders zili çaldı

Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:42 Kaynak: AA
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